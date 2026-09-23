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A màghjina - È po’, a bellezza di Santa Ghjulia


le Mercredi 23 Septembre 2026 à 07:25

"Depuis le large, l’approche de la baie de Santa Giulia révèle une Corse encore préservée. À mesure que le kayak avance, les eaux turquoise apparaissent, bordées de sable clair et d’une nature intacte. L’absence de bateaux renforce cette impression rare : ici, le paysage semble avoir échappé au temps et conserve toute sa beauté sauvage" nous écrit Pascal Le Dervouët, auteur de cette supere image.
Si vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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