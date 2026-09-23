Morosaglia - Cathy Cognetti-Turchini souhaite que l’on regarde les « chiffres dans leur ensemble »

Elue d’opposition au sein du conseil municipal de Morosaglia, Cathy Cognetti-Turchini a souhaité revenir en détails sur le compte rendu de l’audit financier réalisé par le cabinet Klopfer sur l’état des finances de la commune. Dans un long communiqué, elle indique d’abord que ce constat a été réalisé par un « cabinet privé et non par la Chambre Régionale des Comptes, et cette distinction est essentielle ». Elle explique que le cabinet privé réalise son audit à partir des données qui lui sont communiquées tandis que la CRC relève « d’une institution publique et intervient dans le cadre des missions qui lu sont confiés par la loi Il convient donc de ne pas présenter les scénarios ou hypothèses du cabinet comme des décisions ou des constats institutionnels de la CRC ».





Dans le document transmis par le cabinet Koplfer, Cathy Cognetti-Turchini constate que « les dépenses de fonctionnement ont été maîtrisées entre 2019 et 2024 avec une progression moyenne de 1,7% par an, inférieure à l’inflation. Tandis que les dépenses des personnels ont progressées de 1,9% par an, contre 3,4% pour le bloc communal français ». Elle indique également que le cabinet Koplfer souligne un effort d’investissement important à travers, notamment, la réalisation du couvent et de la micro-crèche. « Les investissements réalisés en 2024-2025 ont représenté 800 euros par habitants, soit environ deux fois la moyenne des communes comparables. Des investissements qui ont d’ailleurs bénéficié d’importants financements extérieurs à hauteur de 70% ».

Selon la conseillère municipale la dette à long terme s’élevait à 277 00 euros, soit 228 euros par habitants, contre 461 euros pour les communes comparables et 541 pour la strate nationale.

« Je note aussi que le rapport fait état d’un fonds de roulement de 1, 029 million d’euros fin 2024, ramené à 346 000 euros fin 2025 et que cette diminution ne saurait être considérée comme malsaine ».





Cathy Cognetti-Turchini précise que la dégradation intervient principalement en 2025 avec une augmentation des dépenses de fonctionnement de 13,9%, de 8,1% pour les personnels et de 18,2% pour les achats faisant que « l’épargne brute est devenue négative à environ – 46 000 euros ». Enfin, le rapport souligne que 179 000 euros sur les 284 000 euros d’augmentation de fonctionnement constatée depuis 2019 correspondent au seul exercice 2025.

« Cette chronologie est essentielle et montre une période de maîtrise jusqu’en 2024, suivie d’une dégradation en 2025. Les recettes futures devant également être intégrées au diagnostic. La situation financière ne peut pas être analysée uniquement à partir des dépenses déjà réalisées. Il faut également prendre en compte l’ensemble des recettes qui doivent être réalisées par al commune, notamment la FCTVA (Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée) liée aux investissements ».





Dans ce cadre, Cathy Cognetti-Turchini demande à la municipalité que « soient communiqués le montant total du FCTVA sur 1,5 millions d’euros d’investissements que la commune doit percevoir en 2026, le montant prévisionnel du FCTVA attendu en 2027, les dates prévisionnelles d’encaissement et la manière dont ces recettes sont intégrées dans les projections financières ». Par ailleurs, la conseillère municipale d’opposition souhaite également connaître le montant des factures d’eau restant dues et les sommes réellement recouvrables. Des éléments qui, selon elle, doivent être intégrés à l’analyse des exercices à venir de manière à disposer d’une « vision complète de la situation financière ».

Cathy Cognetti-Turchini estime ensuite que de nombreuses questions doivent être posées pour 2026 concernant notamment « les trois nouveaux recrutements et engagements financiers, ainsi que l’emprunt de 1,5 million d’euros évoqué depuis le changement de municipalité. Quel est son coût total ? Quelle sera son annuité ? Quels investissements finance-t-il ? Et quel sera son impact réel sur l’endettement et la capacité de désendettement de la commune ? « Ainsi, une éventuelle tutelle ne peut pas être présentée comme une certitude ». Elle affirme également que ce scénario ne doit pas être présenté comme une décision de la Chambre Régionale des Comptes et elle souhaite connaître avec précisions le scénario retenu, « les hypothèses utilisées, les recettes attendues, les dépenses réellement engagées, les emprunts effectivement contractés et les mesures envisagées pour rétablir l’équilibre ». Cathy Cognetti-Turchini insiste ensuite sur la « transparence » en indiquant qu’une partie du diagnostic a été présenté publiquement à la population et que « dans le même temps, les élus sont appelés à examiner le dossier dans un cadre à huis clos ».

Cathy Cognetti-Turchini dit « ne pas vouloir polémiquer » mais qu’il est important de savoir « ce qui relève du passé, ce qui relève de 2025, ce qui a été décidé depuis 2026, quelles recettes restent à percevoir et ce qui relève encore de simples projections ». L’élue n’affirme pas que « tout allait bien avant » mais elle demande simplement « que l’on dise la vérité sur les chiffres ».

En conclusion, Cathy Cognetti-Turchini explique que tous les éléments évoqués ici « doivent être regardés ensemble. Une situation financière ne se réécrit pas avec un récit politique. Elle se regarde avec des chiffres, des dates, des recettes et des décisions. Notre responsabilité d’élus est simple : ne rien cacher, ne rien exagérer et permettre à chacun de juger sur pièces. La transparence ne peut pas être à géométrie variable » ».

