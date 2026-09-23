Chasse : Une formation à l’examen initial du gibier sauvage et de la venaison à Lucciana

Philippe Jammes le Mardi 22 Septembre 2026 à 17:40

La Fédération des Chasseurs de Haute-Corse organisait ce mardi 22 décembre une formation à l’examen initial du gibier sauvage et de la venaison. Une formation permettant aux chasseurs d’acquérir les connaissances indispensables pour identifier les principales anomalies sanitaires, reconnaître les organes sains ou anormaux et adopter les bons gestes lors de l’éviscération et de la manipulation des carcasses.