À Calvi, le Bus de l’Emploi mise sur le numérique pour rapprocher les publics de l’emploi

Installé à Calvi de 9 h 30 à 16 heures, le dispositif a réuni plusieurs acteurs de l’emploi et de l’insertion. France Travail, France Travail Pro, la Mission Locale, l’École de la Deuxième Chance (E2C), mais également Orange, partenaire de cette journée consacrée en grande partie aux usages du numérique.



Aller vers ceux qui ne poussent pas forcément la porte de France Travail

Le principe du Bus de l’Emploi reste celui de la proximité. Plutôt que d’attendre les demandeurs d’emploi dans les structures habituelles, les professionnels viennent directement à leur rencontre, dans un cadre plus accessible et informel.

« La philosophie, au départ, c’est d’aller à la rencontre des personnes qui ne sont pas obligatoirement inscrites à France Travail et qui, malgré tout, recherchent un emploi », explique Valérie Sanson, conseillère à l’emploi.

Si plusieurs personnes avaient été invitées à participer à la journée, d’autres se sont arrêtées spontanément. Certaines, sans être inscrites à France Travail, ont finalement suivi les ateliers proposés. « On est satisfaits de la participation et de la mobilisation des demandeurs d’emploi, mais pas seulement », souligne la conseillère.

Cette troisième édition coïncidait avec la Semaine du numérique. France Travail a donc imaginé un parcours permettant aux participants de découvrir plusieurs outils utiles à leur insertion professionnelle. Après l’intervention d’Orange, les conseillers ont notamment présenté différents services et plateformes numériques, dont Emploi Store et Pix, afin de permettre à chacun d’évaluer ses compétences et de mieux maîtriser les outils désormais incontournables dans une recherche d’emploi.



Les participants ont également découvert des outils destinés à organiser leurs démarches : recherches d’offres, travail sur un projet professionnel ou encore création d’entreprise. L’après-midi, un atelier était consacré à l’intelligence artificielle et aux possibilités qu’elle peut offrir pour améliorer et faciliter une recherche d’emploi.



Sensibiliser aux risques du numérique

Mais maîtriser le numérique ne signifie pas seulement savoir utiliser les plateformes professionnelles. La matinée a également permis d’aborder la cybersécurité, les mots de passe, les réseaux sociaux ou encore le cyberharcèlement.

Orange, partenaire de France Travail sur les questions d’inclusion numérique, animait un atelier de sensibilisation. « Nous sommes là pour apprendre aux personnes à utiliser le numérique au mieux, à faire attention, mais aussi leur donner des solutions et des conseils sur l’utilisation, ou parfois la non-utilisation, du numérique », explique Stéphane Olive, directeur des relations avec les collectivités et directeur de projet innovation et inclusion numérique d’Orange en Corse.

Une sensibilisation qui a retenu l’attention des jeunes présents. « Ils nous ont parlé du cyberharcèlement, des choses auxquelles il faut faire attention dans la vie, des mots de passe… On a appris pas mal de choses », confiait l’un d’eux à l’issue de l’atelier.

La Mission Locale avait ainsi accompagné une dizaine de jeunes au cours de la matinée. Outre les ateliers proposés par Orange et France Travail, ils ont également pu utiliser des casques immersifs pour découvrir différents métiers.



Pour la Mission Locale, ce type de rendez-vous permet aussi aux jeunes de sortir du cadre habituel de l’accompagnement, de rencontrer directement les partenaires de l’emploi et de la formation et, parfois, de faire naître de nouvelles pistes professionnelles.



Des métiers à découvrir et des recrutements en Corse

Au-delà de la prévention, la présence d’Orange permettait également de présenter concrètement les possibilités d’emploi au sein de l’entreprise.

« Orange représente, avec ses partenaires, environ 500 salariés sur le territoire. Nous avons plus de 50 emplois disponibles en Corse et nous embauchons à peu près dix personnes par an », indique Stéphane Olive.

Les besoins concernent notamment les métiers en contact avec la clientèle, la vente en boutique, mais également les activités techniques liées aux réseaux. L’entreprise dispose de onze boutiques sur l’île et intervient sur différents secteurs, du mobile à la fibre, en passant désormais par le satellite.

Une diversité qui a suscité l’intérêt de certains jeunes présents. L’un d’eux expliquait notamment pouvoir envisager un métier chez Orange, aussi bien « dans un magasin » que dans un domaine plus technique lié à l’informatique.

Pour Stéphane Olive, l’enjeu est également d’accompagner de nouvelles générations vers ces professions et de favoriser la formation de profils variés, notamment des jeunes et des femmes dans certains métiers encore peu féminisés.



Avec cette troisième édition du Bus de l’Emploi, France Travail et le CCAS de Calvi poursuivent ainsi une démarche d’« aller-vers ». Une façon de rappeler qu’à l’heure où une part croissante des démarches administratives et professionnelles passe par un écran, l’inclusion numérique est devenue indissociable de l’accès à l’emploi.