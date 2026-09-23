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U tempu in Corsica


le Mercredi 23 Septembre 2026 à 07:05

Le temps reste calme et largement ensoleillé malgré un ciel parfois voilé. Quelques averses peuvent se produire sur les sommets de l'île. Les températures maximales restent stationnaires auour de 30 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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