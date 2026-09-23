Bastia : Conférence musicale à la bibliothèque patrimoniale

Ce vendredi 25 septembre à 18h, Linda Piazza, directrice de la bibliothèque patrimoniale Tommaso Prelà, propose une conférence intitulée : « La musique de l’ombre : du Requiem à la musique de film ». Cette conférence sera donnée par la professeure de musique et musicienne Emmanuelle Mariini. Du Moyen Âge à nos jours, cette conférence est un véritable parcours immersif à travers les époques et les cultures, pour explorer la manière dont la musique donne une voix et une émotion à l'invisible et la disparition, à tout ce que nous bouleverse, nous échappe, nous inquiète.

