Avec cinq ATR cloués au sol, Air Corsica traverse une crise inédite qui pourrait durer jusqu’en novembre

Une chose est en revanche certaine : aucun ATR ne revolera tant que le doute ne sera pas levé. « La meilleure sécurité des vols, c’est des mesures préventives et c’est les avions au sol », rappelle Hervé Pierret. « Quels que soient les conséquences économiques », la compagnie dit assumer cette décision.



Une continuité territoriale à préserver



Pendant ce temps, Air Corsica doit continuer à assurer ses liaisons. La compagnie utilise donc intensivement ses Airbus et fait appel à des transporteurs extérieurs. Trois appareils des compagnies Amelia, Air Caraïbes et Chalair sont actuellement affrétées. « Le reste est fait en moyens propres avec l’utilisation intensive de nos Airbus. On utilise tous les moyens pour faire en sorte que, du point de vue du passager, ce soit le moins pénalisant », explique Pierre Muracciole.



L’objectif est aussi de préserver autant que possible les horaires et les fréquences. La compagnie recherche notamment des appareils de 70 à 100 places, plus adaptés aux rotations habituellement assurées par les ATR.



Cette situation concerne directement la Collectivité de Corse, actionnaire majoritaire d’Air Corsica et partenaire de la compagnie dans le cadre de la continuité territoriale. Un conseil de surveillance extraordinaire s’est d’ailleurs tenu la veille de la conférence de presse avec les élus. « Nous leur avons dit où nous en sommes aujourd’hui », explique Pierre Muracciole.



La compagnie assure par ailleurs disposer de la trésorerie nécessaire pour absorber cette période, notamment le coût des affrètements. « Cette trésorerie nous permet de faire face à ce genre d’événement », affirme le président du directoire. Pas question, à ce stade, de répercuter ces dépenses sur les passagers : « Il n’y a pas d’incidence à prévoir sur le prix des billets. »



Pour l’heure, aucune date de retour dans les airs n’est donc avancée. Les investigations doivent se poursuivre jusqu’au début du mois de novembre au moins, sans garantie sur la durée d’immobilisation des appareils. Reste désormais une inconnue : les deux derniers ATR encore en circulation connaîtront-ils, eux aussi, le même problème ?