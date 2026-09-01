Colère des agriculteurs : Une mobilisation d’ampleur attendue ce jeudi dans toute l’île

Manon Perelli le Mercredi 23 Septembre 2026 à 20:00

Après un été particulièrement difficile, marqué par la sécheresse et la canicule, les agriculteurs corses feront entendre leur colère ce jeudi. À l’appel de l’ensemble des syndicats agricoles de l’île, cinq rassemblements sont organisés simultanément à Ajaccio, Bastia, Corte, Calvi et Sartène. Au cœur de la mobilisation, l’enveloppe de 1,3 million d’euros proposée à la Corse dans le cadre du plan CASI, jugée très loin des pertes subies par les exploitations. À quelques heures des rassemblements, les soutiens se multiplient par ailleurs bien au-delà du monde agricole.