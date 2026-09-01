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Les brèves

Calvi - Une "sortie famille" gratuite pour les parents et leurs enfants grâce au CCAS de la ville  24/09/2026

Dans le cadre du Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP), le Centre Communal d’Action Sociale a mis en place des activités gratuites réunissant Parents et Enfants.
En partenariat avec la CAF de la Haute-Corse et la Collectivité de Corse, cette initiative a pour but de valoriser le rôle et les compétences des parents dans l’éducation de leurs enfants, en organisant des actions de soutien à la parentalité.
Ce sont ainsi des activités ludiques et conviviales qui sont proposées aux familles.  
Programmée le 30 septembre prochain, en collaboration avec l’association «Sauvages et gourmandes », l’animation, ayant pour thème la découverte de notre environnement naturel, sera axée sur les plantes sauvages et leurs usages. 
Cette « Sortie Famille » s’inscrit dans la continuité de l’action globale d’apprentissage et de mise en valeur collective du Jardin Potager, situé à proximité de l’Espace de Vie Sociale Cardellu, et entreprise depuis plusieurs mois déjà par le CCAS de la Ville. 
Inscriptions et renseignements : 04 95 47 61 92.

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