Tour de Corse Historique - La M3 à l’affiche et à l’honneur sur la 26e édition

La M3 demeure au fil des éditions l’auto la mieux représentée lors des différentes éditions du TDCH comme le précisait Marie-Ange Dini, à la tête de l’organisation : « Il y en avait plus de quarante, déjà, l’année passée et ce chiffre ne cesse d’augmenter. Mais on ne se lasse jamais de la voir passer, car c’est l’une des machines les plus spectaculaires. Comme on ne se lasse jamais de l’écouter, car c’est l’une des voitures les plus mélodieuses. »



INTER : Un succès en Corse en 1987.



Pourtant, lors de sa sortie en mars 1986, la M3 n’était pas programmée pour faire une carrière en rallye, mais plutôt en circuit, comme l’attestent ses victoires notamment en Belgique aux 24 Heures de Spa (1987, 89, 90, 92).

D’un point de vue technique, sa transmission, uniquement sur les roues arrière, semble alors rédhibitoire pour rivaliser avec la redoutable Lancia Delta Integrale. Trois hommes veulent pourtant y croire : le préparateur anglais David Richards, le président de BMW France Jean Luc, et le pilote grenoblois Bernard Béguin. Travaillant de concert, ils transforment la pistarde en routière, en œuvrant sur la géométrie des trains roulants, sur les suspensions et sur la souplesse du moteur.

Quelques mois après ses premiers tours de roues, la M3 E30 Prodrive est alignée au Tour de Corse. Bernard Béguin se porte en tête dès la première spéciale. Pourtant, les éléments semblent défavorables aux caractéristiques de la « propulsion », puisqu’une tempête de neige et de grêle s’abat dans le col de la Vaccia. Équipé de pneus lisses, Béguin pense perdre le rallye... C’est pourtant là qu’il va le gagner. Son principal adversaire, Jean Ragnotti sur Renault 11 Turbo, est sorti de la route. Pour la petite histoire, le Porto-Vecchiais Claude Balesi, associé à Jean-Paul Cirindini, s’y était imposé au volant de la R5 GT Groupe N, dans ces conditions météo très difficiles. Cette victoire demeure, à ce jour, la seule d’une Groupe N sur le Tour de Corse.



Histoire d’une tradition



Cette victoire restera la seule d’une BMW M3, devant les Lancia Delta de Loubet et Biasion en championnat du Monde, elle sera suivie par de nombreuses autres en France avec Bernard Béguin toujours, puis avec François Chatriot qui deviendra champion de France en 1989 et 1990. Simple, robuste, fiable, efficace, la BMW M3 demeure aujourd'hui encore une arme redoutable en rallye. Le Porto-Vecchiais Olivier Capanaccia, absent de cette 26e édition, avait remporté le scratch en 2025 à Porto-Vecchio. Au sein de ce nouveau peloton imposant de ce mois d’octobre on aura Jos Verstappen qui sera l’un des concurrents en vue de cette version.