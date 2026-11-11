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U tempu in Corsica


le Mercredi 11 Novembre 2026 à 07:02

Le temps est perturbé ce mercredi en Corse avec un ciel voilé au Nord ainsi que dans l'Extrême-Sud et des averses orageuses présentes ailleurs, et notamment, sur l'Ouest de l'île. Les températures sont stationnaires autour de 20 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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