Furiani : le salon des arts magiques et divinatoires revient pour une quatrième édition

Les arts divinatoires seront à l’honneur à Furiani du 13 au 15 novembre prochains. Organisé par l’association E Signadore, le salon des arts magiques et divinatoires revient pour une quatrième édition avec au programme des rencontres, des consultations, des animations et des conférences. À l'origine de l'événement, l'association E Signadore souhaitait proposer un espace différent, placé sous le signe de l'accueil et de la bienveillance. « On voulait un événement qui soit un lieu de partage de connaissances, de transmission, de générosité. On voulait que les gens se sentent vraiment les bienvenus, dans une ambiance de non-jugement et d'accueil », explique Hélène Susini. L'idée était également de donner une identité locale à ce rendez-vous. « On voulait faire quelque chose qui s'enracine dans notre culture et qui soit beaucoup plus nustrale que ce qu'on avait l'habitude de voir. » Deux éditions sont ainsi organisées chaque année : « au printemps parce qu’on a des énergies d'aller vers l'extérieur, de profusion, et à l'automne parce qu’on est plus vers l'intérieur, vers l'élémentaire et on est beaucoup plus tourné vers les croyances locales. C’est un équilibre. »





Des pratiques variées et 10 conférences au programme





Pour cette nouvelle édition, le public pourra retrouver une quinzaine d’exposants ainsi que des auteurs en dédicace et des animations, mais ils pourront aussi participer à des consultations individuelles. Les pratiques représentées sont nombreuses : astrologie, lecture des lignes de la main, cartomancie ou encore guidance. « On a des intervenants qui reçoivent en consultation privée sur rendez-vous », indique Hélène Susini. « On en a beaucoup parce que chaque personne qui reçoit en consultation va émettre une énergie différente et attirer des gens qui lui ressemblent. Les pratiques sont variées parce que la divination peut se faire de plein de façons différentes. » Autre temps fort de ces trois journées : dix conférences sont annoncées, avec des thèmes comme « La science et les sorties hors du corps », « Chiromancie, secrets des mains, révélations d’une personnalité » ou encore « J’ai un fantôme à la maison : on fait quoi ? »





Au-delà des consultations et de la découverte des arts divinatoires, les organisateurs souhaitent également faire du salon un lieu de rencontre pour des personnes aux profils très différents. « Il y a bien sûr les passionnés qui sont présents et qui ont un endroit où échanger avec d'autres passionnés. On a aussi des personnes qui sont juste des consommateurs de voyance. Et puis, on a aussi des personnes qui viennent parce qu'elles ont vécu des expériences un peu hors du commun ou sur lesquelles elles se posent des questions et pour lesquelles elles n’avaient pas encore osé en parler. Le fait d'avoir un événement ouvert où il y a beaucoup de monde leur permet d’y aller, de sentir l’ambiance et parfois d’échanger avec des gens qui sont susceptibles de leur apporter des réponses. »



Le salon des arts magiques et divinatoires

Du 13 au 15 novembre - Salle polyvalente de Furiani

Prise de rendez-vous au 06 13 77 77 73

