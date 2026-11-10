« Deux nuits d’enfer » : le récit des inondations par les pompiers de Porto-Vecchio

- Vous étiez informés des bulletins météo, mais malgré tout, vous ne vous attendiez pas à affronter à un événement climatique de cette ampleur ?



Ce n'est pas à moi de le dire, je ne suis pas là pour juger du réchauffement climatique. Une chose est sûre, on est passé d'un épisode de sécheresse à un épisode humide. Il y a des fortes pluies qui sont tombées, et durant deux soirs très intensifs et sur un secteur très étendu. Et forcément, ça complique les choses. Route de Sotta, il y avait 1,50 m d'eau, des arbres étaient tombés au milieu de la route. Donc on ne pouvait pas cheminer normalement d'un secteur à un autre. C'est aussi ça qui change, par rapport à un feu de forêt qui prend une direction. Quand on entend ce bruit sourd des pierres, des blocs rocheux qui se tapent entre eux, qui coulent dans l'eau, avec les arbres qui traversent, ça créé de l'angoisse. Une voiture qui est emportée par les eaux, si elle vient taper dans un de nos véhicules, elle nous emporte aussi...



- Quel est le mot d'ordre que vous passez à vos hommes quand il s'agit de faire face à un risque d'inondation ?



Le maître mot, c'était : « Ne prenez pas de risques inutiles. » Mais on fait un métier à risque, ça on le sait. Et tous les risques que nous avons pris, c'était à chaque fois pour venir en aide à des personnes potentiellement en danger.