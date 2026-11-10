« Deux nuits d’enfer » : le récit des inondations par les pompiers de Porto-Vecchio

- Commandant Michaël Catoire, comment vont vos hommes aujourd'hui, quelques jours après avoir vécu ces deux nuits dantesques sur le front des intempéries ?
Aujourd'hui, ça va mieux. On a passé le jour d'après, qui est assez symbolique. Mais oui, pour retracer un peu l'historique, on a quand même vécu deux nuits d'enfer. Les quarante-huit heures ont été très chaotiques, mais ce qui a été le plus compliqué, c'est vraiment ces deux nuits. Parce que la plupart des évacuations, des sauvetages et des mises en sécurité ont été faites dans des conditions extrêmes, sans visibilité. La hauteur d'eau dépassait les phares de nos camions, donc on roulait les phares dans l'eau. Du coup, on se retrouvait souvent dans le noir. On a pu voir la différence au lever du jour. Ca restait compliqué, mais c'était tout de même plus facile de prendre la décision de s'engager ou non sur un axe. De nuit, il a fallu aller chercher des personnes prises dans l'eau, isolées, avec l'eau qui montait. Des personnes qui étaient montées sur des toits. Et il y avait toujours des décisions à prendre, sans perdre de vue l'objectif qui était aussi de ramener tout le monde sain et sauf à la caserne.
Aujourd'hui, ça va mieux. On a passé le jour d'après, qui est assez symbolique. Mais oui, pour retracer un peu l'historique, on a quand même vécu deux nuits d'enfer. Les quarante-huit heures ont été très chaotiques, mais ce qui a été le plus compliqué, c'est vraiment ces deux nuits. Parce que la plupart des évacuations, des sauvetages et des mises en sécurité ont été faites dans des conditions extrêmes, sans visibilité. La hauteur d'eau dépassait les phares de nos camions, donc on roulait les phares dans l'eau. Du coup, on se retrouvait souvent dans le noir. On a pu voir la différence au lever du jour. Ca restait compliqué, mais c'était tout de même plus facile de prendre la décision de s'engager ou non sur un axe. De nuit, il a fallu aller chercher des personnes prises dans l'eau, isolées, avec l'eau qui montait. Des personnes qui étaient montées sur des toits. Et il y avait toujours des décisions à prendre, sans perdre de vue l'objectif qui était aussi de ramener tout le monde sain et sauf à la caserne.
- Comment avez-vous fixé vos priorités, ces deux nuits ?
La priorité, c'était d'aller chercher tous les gens qu'on pouvait aller chercher, même en prenant des risques. On a eu aussi l'arrivée des spécialistes, ce qu'on appelle les secours en eaux vives, qui eux sont équipés pour intervenir dans des conditions extrêmes, même si leurs équipements ont aussi des limites face à ce type d'inondations. On a priorisé les lieux à risque. Donc sur la première nuit, tout ce qui était à proximité de la rivière de Bala et en redescendant vers la route d'Arca. Il fallait qu'on trouve des solutions d'évacuation. Une partie des personnes sinistrées a été évacuée grâce à nos barques, une autre partie grâce à nos engins. Mais on a eu des engins qui se sont retrouvés coincés dans les eaux et il a fallu venir en aide aussi à nos sapeurs-pompiers. Et quand le premier hélicoptère est arrivé, en journée, ça nous a rassurés. Et on a pu continuer nos évacuations par ce moyen-là.
La priorité, c'était d'aller chercher tous les gens qu'on pouvait aller chercher, même en prenant des risques. On a eu aussi l'arrivée des spécialistes, ce qu'on appelle les secours en eaux vives, qui eux sont équipés pour intervenir dans des conditions extrêmes, même si leurs équipements ont aussi des limites face à ce type d'inondations. On a priorisé les lieux à risque. Donc sur la première nuit, tout ce qui était à proximité de la rivière de Bala et en redescendant vers la route d'Arca. Il fallait qu'on trouve des solutions d'évacuation. Une partie des personnes sinistrées a été évacuée grâce à nos barques, une autre partie grâce à nos engins. Mais on a eu des engins qui se sont retrouvés coincés dans les eaux et il a fallu venir en aide aussi à nos sapeurs-pompiers. Et quand le premier hélicoptère est arrivé, en journée, ça nous a rassurés. Et on a pu continuer nos évacuations par ce moyen-là.
- Il y a les priorités que l'on fixe, mais la réalité du terrain, c'est de s'adapter continuellement. Durant ces inondations encore plus que sur sur tout autre théâtre d’intervention sur lequel vous avez l'habitude d'exercer ?
Oui, c'est un peu la différence avec le feu de forêt. Le feu de forêt, il y a toujours des possibilités de trouver des accès. Mais pour l'eau, les accès sont hyper limités, même avec nos franchisseurs, les 4x4. Après, on avait nos CCF (les camions citernes feux de forêt, NDLR), mais ils avaient leurs limites aussi, parce qu'encore une fois, on ne sait pas dans quoi on roule. Tant qu'on est sur une route, il y a de l'accroche, mais quand on commence à tomber dans des parties en terre ou des champs, les camions s'embourbent rapidement.
- Après cette première nuit déjà très compliquée, vous avez dû enchaîner par une deuxième nuit...
Oui, c'était reparti. Et c'était encore plus compliqué car la zone d'inondation était beaucoup plus étendue. Cette fois, on avait des secteurs de Bonifacio qui étaient touchés, des secteurs de Figari, de Sainte-Lucie... A Sainte-Lucie, il y avait en plus l'inquiétude de revivre ce qui s'était passé en 1993. Tout le monde garde en mémoire la virulence que peuvent prendre des inondations là-bas, car l'eau descend des montagnes et quand ça descend, ça descend très fort.
Oui, c'est un peu la différence avec le feu de forêt. Le feu de forêt, il y a toujours des possibilités de trouver des accès. Mais pour l'eau, les accès sont hyper limités, même avec nos franchisseurs, les 4x4. Après, on avait nos CCF (les camions citernes feux de forêt, NDLR), mais ils avaient leurs limites aussi, parce qu'encore une fois, on ne sait pas dans quoi on roule. Tant qu'on est sur une route, il y a de l'accroche, mais quand on commence à tomber dans des parties en terre ou des champs, les camions s'embourbent rapidement.
- Après cette première nuit déjà très compliquée, vous avez dû enchaîner par une deuxième nuit...
Oui, c'était reparti. Et c'était encore plus compliqué car la zone d'inondation était beaucoup plus étendue. Cette fois, on avait des secteurs de Bonifacio qui étaient touchés, des secteurs de Figari, de Sainte-Lucie... A Sainte-Lucie, il y avait en plus l'inquiétude de revivre ce qui s'était passé en 1993. Tout le monde garde en mémoire la virulence que peuvent prendre des inondations là-bas, car l'eau descend des montagnes et quand ça descend, ça descend très fort.
- Vous étiez informés des bulletins météo, mais malgré tout, vous ne vous attendiez pas à affronter à un événement climatique de cette ampleur ?
Ce n'est pas à moi de le dire, je ne suis pas là pour juger du réchauffement climatique. Une chose est sûre, on est passé d'un épisode de sécheresse à un épisode humide. Il y a des fortes pluies qui sont tombées, et durant deux soirs très intensifs et sur un secteur très étendu. Et forcément, ça complique les choses. Route de Sotta, il y avait 1,50 m d'eau, des arbres étaient tombés au milieu de la route. Donc on ne pouvait pas cheminer normalement d'un secteur à un autre. C'est aussi ça qui change, par rapport à un feu de forêt qui prend une direction. Quand on entend ce bruit sourd des pierres, des blocs rocheux qui se tapent entre eux, qui coulent dans l'eau, avec les arbres qui traversent, ça créé de l'angoisse. Une voiture qui est emportée par les eaux, si elle vient taper dans un de nos véhicules, elle nous emporte aussi...
- Quel est le mot d'ordre que vous passez à vos hommes quand il s'agit de faire face à un risque d'inondation ?
Le maître mot, c'était : « Ne prenez pas de risques inutiles. » Mais on fait un métier à risque, ça on le sait. Et tous les risques que nous avons pris, c'était à chaque fois pour venir en aide à des personnes potentiellement en danger.
Ce n'est pas à moi de le dire, je ne suis pas là pour juger du réchauffement climatique. Une chose est sûre, on est passé d'un épisode de sécheresse à un épisode humide. Il y a des fortes pluies qui sont tombées, et durant deux soirs très intensifs et sur un secteur très étendu. Et forcément, ça complique les choses. Route de Sotta, il y avait 1,50 m d'eau, des arbres étaient tombés au milieu de la route. Donc on ne pouvait pas cheminer normalement d'un secteur à un autre. C'est aussi ça qui change, par rapport à un feu de forêt qui prend une direction. Quand on entend ce bruit sourd des pierres, des blocs rocheux qui se tapent entre eux, qui coulent dans l'eau, avec les arbres qui traversent, ça créé de l'angoisse. Une voiture qui est emportée par les eaux, si elle vient taper dans un de nos véhicules, elle nous emporte aussi...
- Quel est le mot d'ordre que vous passez à vos hommes quand il s'agit de faire face à un risque d'inondation ?
Le maître mot, c'était : « Ne prenez pas de risques inutiles. » Mais on fait un métier à risque, ça on le sait. Et tous les risques que nous avons pris, c'était à chaque fois pour venir en aide à des personnes potentiellement en danger.
- Ce fut le cas dans la nuit de vendredi à samedi. Vos hommes, et ceux de la caserne de Bonifacio, ont été salués pour leur courage et leur héroïsme, eux qui ont sauvé Maureen Hollande. Malheureusement, vous n'avez rien pu faire pour ses parents, qui sont décédés. Comment s’est passée cette intervention ?
On reçoit une alerte par le CODIS, qui informe aussi immédiatement le poste de commandement opérationnel inter-services, mis en place à Porto-Vecchio. L'idée, c'était de mettre tous les moyens en œuvre pour, déjà, localiser l'appel. Au téléphone, il y a des informations qui ont été dites par cette dame qui a été sauvée. Elle nous a dit que leur voiture avait été emportée par les eaux. Ses parents étaient dans la voiture et elle, elle était accrochée à une branche. On a identifié que c'était sur la T10, sur le territoire de Bonifacio et donc le centre de secours de Bonifacio a été engagé immédiatement, avec son chef, le lieutenant Turcano. Il nous a fait remonter la gravité de l'intervention. Il y avait des courants importants. Le PC pompiers a engagé également des moyens au départ de Porto-Vecchio, pour se rapprocher le plus vite possible du lieu, dans un sens ou dans l'autre. Des spécialistes en eau vive sont partis aussi.
On reçoit une alerte par le CODIS, qui informe aussi immédiatement le poste de commandement opérationnel inter-services, mis en place à Porto-Vecchio. L'idée, c'était de mettre tous les moyens en œuvre pour, déjà, localiser l'appel. Au téléphone, il y a des informations qui ont été dites par cette dame qui a été sauvée. Elle nous a dit que leur voiture avait été emportée par les eaux. Ses parents étaient dans la voiture et elle, elle était accrochée à une branche. On a identifié que c'était sur la T10, sur le territoire de Bonifacio et donc le centre de secours de Bonifacio a été engagé immédiatement, avec son chef, le lieutenant Turcano. Il nous a fait remonter la gravité de l'intervention. Il y avait des courants importants. Le PC pompiers a engagé également des moyens au départ de Porto-Vecchio, pour se rapprocher le plus vite possible du lieu, dans un sens ou dans l'autre. Des spécialistes en eau vive sont partis aussi.
- Lundi soir, lors du conseil municipal de Porto-Vecchio durant lequel elle s'est exprimée, Maureen Hollande a vivement remercié les pompiers de l'avoir sauvée, spécialement « Kévin et Charles ». Qui sont-ils ?
Kévin s'est mis à l'eau pour sauver la dame. L'équipage s'était concerté au préalable pour savoir qui serait celui qui allait être le plus à l'aise dans l'eau avec des techniques de cordes et de la force physique. Le choix s'est porté sur Kévin, tout en sachant que le choix ne revient pas qu'à ce sapeur-pompier. Le commandement est là, aussi, pour acter ce choix, et ce n'est jamais une décision facile à prendre. Le lieutenant Turcano, soit il engageait son personnel au prix de la vie, soit il ne l'engageait pas et cette dame aurait perdu la vie. Et ce choix, il se prend en une micro-seconde. Le choix a été fait de mettre Kévin à l'eau, parce qu'on savait aussi que derrière il y avait des renforts qui arrivaient.
Kévin s'est mis à l'eau pour sauver la dame. L'équipage s'était concerté au préalable pour savoir qui serait celui qui allait être le plus à l'aise dans l'eau avec des techniques de cordes et de la force physique. Le choix s'est porté sur Kévin, tout en sachant que le choix ne revient pas qu'à ce sapeur-pompier. Le commandement est là, aussi, pour acter ce choix, et ce n'est jamais une décision facile à prendre. Le lieutenant Turcano, soit il engageait son personnel au prix de la vie, soit il ne l'engageait pas et cette dame aurait perdu la vie. Et ce choix, il se prend en une micro-seconde. Le choix a été fait de mettre Kévin à l'eau, parce qu'on savait aussi que derrière il y avait des renforts qui arrivaient.
- Ces renforts, c'était l'hélicoptère ?
Oui. Et Charles, c'est le sapeur-pompier spécialisé en eaux vives qui était encâblé sur le Dragon 2B. Il a pris des risques. En temps normal, ce sauvetage n'aurait pas été tenté mais il y avait une dame à sauver, en plus d'un sapeur-pompier. Donc dans la tête de Charles, il était hors de question de laisser deux personnes en bas. Il faut aussi mettre en avant les pilotes de l'hélicoptère qui ont manoeuvré, eux aussi, au-delà de ce qu'ils auraient fait habituellement. Charles a pu descendre et chercher les deux personnes en bas, une par une, avant de les mettre en sécurité dans l'hélicoptère. Et Kévin, quand il s'est jeté à l'eau, savait très bien qu'il ne pourrait pas regagner le bord de la route. Son objectif, c'était de sécuriser la victime dans l'attente de l'hélico. Pour un chef de centre, ces décisions d'engager ses hommes sont lourdes. Pendant plus d'une heure, le lieutenant Turcano n'a pas vu son bonhomme, même s'il avait une lampe sur lui et montrait des signes de vie. Et on a eu d'autres configurations comme celle-ci durant ces deux nuits. A Porto-Vecchio par exemple, trois personnes avaient trouvé un petit radeau de fortune au niveau de l’entreprise LOCSAMAT. Mais le radeau a chaviré et ces personnes ont commencé à être emportées. Un de mes sapeurs-pompiers s'est jeté à l'eau pour aller les récupérer et les mettre en sécurité derrière un parapet béton.
Oui. Et Charles, c'est le sapeur-pompier spécialisé en eaux vives qui était encâblé sur le Dragon 2B. Il a pris des risques. En temps normal, ce sauvetage n'aurait pas été tenté mais il y avait une dame à sauver, en plus d'un sapeur-pompier. Donc dans la tête de Charles, il était hors de question de laisser deux personnes en bas. Il faut aussi mettre en avant les pilotes de l'hélicoptère qui ont manoeuvré, eux aussi, au-delà de ce qu'ils auraient fait habituellement. Charles a pu descendre et chercher les deux personnes en bas, une par une, avant de les mettre en sécurité dans l'hélicoptère. Et Kévin, quand il s'est jeté à l'eau, savait très bien qu'il ne pourrait pas regagner le bord de la route. Son objectif, c'était de sécuriser la victime dans l'attente de l'hélico. Pour un chef de centre, ces décisions d'engager ses hommes sont lourdes. Pendant plus d'une heure, le lieutenant Turcano n'a pas vu son bonhomme, même s'il avait une lampe sur lui et montrait des signes de vie. Et on a eu d'autres configurations comme celle-ci durant ces deux nuits. A Porto-Vecchio par exemple, trois personnes avaient trouvé un petit radeau de fortune au niveau de l’entreprise LOCSAMAT. Mais le radeau a chaviré et ces personnes ont commencé à être emportées. Un de mes sapeurs-pompiers s'est jeté à l'eau pour aller les récupérer et les mettre en sécurité derrière un parapet béton.
- Les projecteurs médiatiques se sont braqués sur l'intervention de la RT10, compte tenu de l'issue tragique. Mais ces deux nuits ont été marquées par d'autres sauvetages...
Effectivement, il y a un tas de pompiers qui ont fait des sauvetages ou des mises en sécurité. Malheureusement, l'une des dernières interventions qu'on a faites, c'est celle qui s'est mal terminée. Et même si on retient le sauvetage de la dame, la fin est tragique. On n'a pas ramené tout le monde et il y a l'amertume de finir sur ça.
- Dans votre carrière, aviez-vous déjà fait face à un événement d'une telle ampleur ?
J'ai connu des grosses situations, notamment quand j'était à Lyon où j'ai passé onze ans. Je me souviens d'un feu d'immeuble où j'avais eu une très grosse pression. J'étais jeune officier et on avait failli perdre des pompiers, on avait fait énormément de sauvetages. Ici, j’ai fait les gros feux de 2009 où on pouvait se faire peur. Mais se faire peur sur de longues périodes, comme durant ces inondations, non, ça ne m'était jamais arrivé. Ces quarante-huit heures ont été quarante-huit heures de pression parce qu'il y avait la gestion des interventions à faire, mais aussi cette pensée constante de ramener tous mes pompiers à la caserne. Sans parler de la fatigue, puisqu’on n’a pas dormi pendant tout ce temps.
Effectivement, il y a un tas de pompiers qui ont fait des sauvetages ou des mises en sécurité. Malheureusement, l'une des dernières interventions qu'on a faites, c'est celle qui s'est mal terminée. Et même si on retient le sauvetage de la dame, la fin est tragique. On n'a pas ramené tout le monde et il y a l'amertume de finir sur ça.
- Dans votre carrière, aviez-vous déjà fait face à un événement d'une telle ampleur ?
J'ai connu des grosses situations, notamment quand j'était à Lyon où j'ai passé onze ans. Je me souviens d'un feu d'immeuble où j'avais eu une très grosse pression. J'étais jeune officier et on avait failli perdre des pompiers, on avait fait énormément de sauvetages. Ici, j’ai fait les gros feux de 2009 où on pouvait se faire peur. Mais se faire peur sur de longues périodes, comme durant ces inondations, non, ça ne m'était jamais arrivé. Ces quarante-huit heures ont été quarante-huit heures de pression parce qu'il y avait la gestion des interventions à faire, mais aussi cette pensée constante de ramener tous mes pompiers à la caserne. Sans parler de la fatigue, puisqu’on n’a pas dormi pendant tout ce temps.
- Sur le terrain, nombre de victimes, acteurs ou observateurs ont loué votre professionnalisme, votre courage et votre réactivité. Est-ce que cette expérience de sauvetage peut vous permettre d’être encore mieux armés pour affronter des épisodes climatiques de cette ampleur à l’avenir ?
Dans notre métier, il faut toujours se remettre en question et faire preuve de beaucoup, beaucoup d'humilité. Oui, la vie d'un pompier se nourrit d'expériences opérationnelles. Forcément, on essaiera toujours de faire mieux, et faire mieux, ça passe par l'expérience engrangée. C’est compliqué de dire aujourd’hui quels sont nos axes d’amélioration. Il faudra analyser tout ça à tête reposée. Il peut toujours y avoir de petits détails à prendre en compte qui nous feront gagner de précieuses secondes. Mais je remercie aussi tous mes collègues sapeurs-pompiers venus même de Balagne, les mairies, la Collectivité de Corse qui a dépêché des moyens importants. Sans cette unification, on n’aurait pas réussi. Et ce qui a été remarquable, c’est qu’on marchait tous dans le même sens. Et ça, tout le monde l’a ressenti. Après, avoir la reconnaissance de la population, c’est touchant, mais on est là pour ça.
Dans notre métier, il faut toujours se remettre en question et faire preuve de beaucoup, beaucoup d'humilité. Oui, la vie d'un pompier se nourrit d'expériences opérationnelles. Forcément, on essaiera toujours de faire mieux, et faire mieux, ça passe par l'expérience engrangée. C’est compliqué de dire aujourd’hui quels sont nos axes d’amélioration. Il faudra analyser tout ça à tête reposée. Il peut toujours y avoir de petits détails à prendre en compte qui nous feront gagner de précieuses secondes. Mais je remercie aussi tous mes collègues sapeurs-pompiers venus même de Balagne, les mairies, la Collectivité de Corse qui a dépêché des moyens importants. Sans cette unification, on n’aurait pas réussi. Et ce qui a été remarquable, c’est qu’on marchait tous dans le même sens. Et ça, tout le monde l’a ressenti. Après, avoir la reconnaissance de la population, c’est touchant, mais on est là pour ça.
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