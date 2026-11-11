Autonomie de la Corse : Les présidents Giovannangeli et Maupertuis n’iront pas à la réunion fixée par le gouvernement

« Nous n’irons pas à la réunion fixée par le Gouvernement le 12 novembre et réaffirmons les propositions en vue d’une sortie de crise contenues dans la résolution solennelle du 4 novembre 2026 ». Dans un communiqué commun, le président du Conseil exécutif de la Collectivité de Corse, Gilles Giovannangeli, et la présidente de l’Assemblée de Corse, Nanette Maupertuis, annoncent, sans surprise, leur refus d’un énième comité stratégique, qui avait fait les beaux jours du processus de Beauvau, et que la ministre de la décentralisation, Françoise Gatel, entendait réactiver afin de trouver une sortie de crise politique après le rejet par le Sénat, le 26 octobre dernier, du projet de loi constitutionnelle sur l’autonomie de la Corse. La ministre avait proposé une concertation susceptible « de rechercher une rédaction commune, fidèle à l’esprit et aux équilibres de l’accord de Beauvau et susceptible de recueillir le plus large accord possible au Parlement ». En réponse à cette invitation, le 4 novembre dernier, l’Assemblée de Corse et le Conseil exécutif de Corse ont adopté, à une très large majorité par les groupes Fà Populu Inseme, PNC-Avanzemu, Core in Fronte et Un Altra Strada, une résolution solennelle demandant au Chef de l’Etat et au Premier ministre d’organiser au plus vite une réunion tripartite avec les présidents de l’Assemblée nationale, du Sénat, des groupes parlementaires et la délégation d’élus de la Corse ayant participé au processus de Beauvau.



Refus du Comstrat

`La ministre a pris acte de la résolution, mais est restée sur sa position de réunir un Comité stratégique repoussé, pour cause d’intempéries, au jeudi 12 novembre. « Nous avons lu avec attention le communiqué en réponse aux demandes des institutions de la Corse, publié le 8 novembre 2026 par le ministère de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, et échangé avec l’ensemble des signataires de la résolution solennelle du 4 novembre 2026. Au terme de cette lecture et de ces échanges, nous avons constaté, pour le regretter, que ce communiqué ne répond, ni sur la méthode, ni sur le calendrier proposé, ni sur le fond aux demandes et aux propositions de l’Assemblée de Corse et du Conseil exécutif de Corse. Dans ces conditions, nous ne pouvons donc nous rendre à la réunion fixée le 12 novembre à Paris, et avons échangé avec Madame la Ministre Gatel et le Gouvernement pour expliquer les raisons de cette décision », expliquent les deux présidents corses. Pas question donc pour les Nationalistes et les signataires de la résolution de repartir dans la même configuration Comstrat d’un processus qui, selon eux, a été enterré avec le vote du Sénat !



Un dialogue direct

Pour autant, la majorité territoriale n’abandonne pas l’affaire et tente de trouver un chemin : « Nous considérons qu’il est de la responsabilité de l’ensemble des parties, à Paris comme en Corse, de créer les conditions permettant de savoir si, oui ou non, il existe la volonté et la possibilité de travailler à la rédaction et l’adoption par le Congrès d’un texte constitutionnel posant le cadre d’un statut d’autonomie, préparant sa formalisation par une loi organique intégrant des clauses de revoyure, et permettant la mise en œuvre d’une solution économique, sociale et politique globale », poursuivent Gilles Giovannangeli et Nanette Maupertuis. Les deux présidents réaffirment leur volonté de « participer à toute réunion qui réunirait les élus de la Corse, les représentants du Gouvernement, la présidente de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, et les groupes des deux assemblées, et permettrait d’aborder de façon apaisée et sincère cette question ». Ils demandent à nouveau au Gouvernement, « dont c’est la responsabilité, de prendre l’initiative de l’organisation de cette réunion ». Et de conclure : « Une initiative de ce type, impliquant toutes les parties dans un dialogue direct, est, à notre avis, la plus à même de permettre une sortie de blocage et de crise, ceci dans un temps court compatible avec la tenue du Congrès ».



Une réunion en suspens

Les Nationalistes, estimant qu’ils ont assez de fait de concessions depuis quatre ans, essayent d’imposer leur tempo. Dans la foulée du communiqué des deux présidents corses, le PNC et Avanzemu confirment qu’ils ne participeront pas à la réunion ce jeudi 12. « Co-auteurs de la délibération majoritaire, votée la semaine dernière à l’Assemblée de Corse, nous demeurons de fervents partisans d’un dialogue de sortie de crise. Cependant, il ne saurait se réduire à une réunion conventionnelle, dans un format aujourd’hui inadapté. Nous en appelons donc à une concertation entre les groupes soutenant la délibération de l’Assemblée, en vue d’un échange dans les meilleurs délais et au plus haut niveau », déclarent-ils dans un communiqué. Paul-Félix Benedetti, leader de Core in Fronte, n’était déjà pas disposé à y participer. Et ce n’est pas la condamnation, mardi, par le tribunal correctionnel de Paris, de son militant, Stéphane Ori, à cinq ans de prison ferme pour « détention d'armes en relation avec une entreprise terroriste », qui l’y poussera. Cette condamnation est vécue, par tous les partis nationalistes, comme un mauvais signal de la volonté de Paris de trouver une solution politique.

A droite, le député Horizons Laurent Marcangeli et le sénateur LR Jean-Jacques Panunzi ont, également, pour d’autres raisons, refusé l’invitation ministérielle. Le maire d’Aiacciu, Stéphane Sbraggia, ne devrait pas, non plus être présent. Pas plus que les présidents des deux associations de maires de Haute-Corse et de Corse-du-Sud. Seul, Jean-Martin Mondoloni, président du groupe Un Soffiu Novu à l’Assemblée de Corse, s’est dit prêt à monter à Paris si la réunion était maintenue. On ne voit pas, dans ces conditions, comment elle pourrait l’être. La balle est désormais dans le camp du gouvernement. La ministre devrait rencontrer, cette semaine, les représentants des différents groupes parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat pour une réunion d’échanges et programmer, avant la fin du mois de novembre, la réunion tripartite demandée.

