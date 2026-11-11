Santé mentale des jeunes : à Ajaccio, une nouvelle unité pour mieux prendre en charge les souffrances psychiques

Proposer des prises en charge plus ciblées et réduire les délais d'accompagnement : c'est l'objectif de la nouvelle unité A Sfida, inaugurée mardi 10 novembre à Ajaccio. Rattachée au pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du centre hospitalier de Castelluccio, elle intervient en complément du suivi assuré dans les centres médico-psychologiques (CMP). Les jeunes, âges de 0 à 18 ans, y sont orientés lorsqu'une thérapie cognitive et comportementale apparaît nécessaire.



« Depuis 2020, on constate une augmentation de la souffrance des adolescents et des enfants. C'est aussi pour cette raison qu'on a créé cette unité : pour pouvoir proposer davantage de prises en charge et qu'elles soient plus rapides », explique le docteur Hélène Angelini, pédopsychiatre. Les situations rencontrées sont diverses : troubles anxieux ou anxio-dépressifs, phobies, troubles obsessionnels compulsifs, mais aussi refus scolaire anxieux.



Concrètement, les TCC permettent de travailler sur les liens entre les pensées, les émotions et les comportements, afin d'aider les jeunes à mieux comprendre leurs difficultés et à développer des stratégies pour les surmonter. « On commence par une analyse fonctionnelle, pour essayer de repérer les comportements problématiques. Il y a aussi un travail de psychoéducation, pour expliquer le trouble et comment on va pouvoir le gérer », détaille la pédopsychiatre. Des thérapies brèves, dont les effets peuvent être rapides : « En six mois, on peut obtenir de très bons résultats, parfois même en quelques semaines. »



Des soins grâce à la médiation animale



Les familles sont également pleinement associées à cette démarche. « Même pour les adolescents, on propose des prises en charge avec les parents. Cela permet de leur expliquer les difficultés et de faire en sorte qu'ils deviennent des co-thérapeutes », poursuit Hélène Angelini.



Pour Jean-Mathieu Pancrazi, cadre du pôle, cette nouvelle structure répond à un besoin bien identifié sur le territoire. « Les patients sont déjà suivis dans des unités plus traditionnelles, comme les CMP. À un moment donné, lorsqu'ils ont besoin d'une prise en charge spécifique, ils peuvent être co-suivis dans cette unité. » Le pôle de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent accompagne aujourd'hui environ 1 500 patients, sur un territoire qui s'étend jusqu'à Porto-Vecchio. À terme, A Sfida doit pouvoir assurer une centaine de suivis. Un peu moins d'une cinquantaine sont déjà engagés.