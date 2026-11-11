Santé mentale des jeunes : à Ajaccio, une nouvelle unité pour mieux prendre en charge les souffrances psychiques

L'unité TCC A Sfida est composée d'une équipe pluridisciplinaire comprenant des Médecins pédopsychiatres, des infirmiers ou encore des cadres de santé
Proposer des prises en charge plus ciblées et réduire les délais d'accompagnement : c'est l'objectif de la nouvelle unité A Sfida, inaugurée mardi 10 novembre à Ajaccio. Rattachée au pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du centre hospitalier de Castelluccio, elle intervient en complément du suivi assuré dans les centres médico-psychologiques (CMP). Les jeunes, âges de 0 à 18 ans, y sont orientés lorsqu'une thérapie cognitive et comportementale apparaît nécessaire.
« Depuis 2020, on constate une augmentation de la souffrance des adolescents et des enfants. C'est aussi pour cette raison qu'on a créé cette unité : pour pouvoir proposer davantage de prises en charge et qu'elles soient plus rapides », explique le docteur Hélène Angelini, pédopsychiatre. Les situations rencontrées sont diverses : troubles anxieux ou anxio-dépressifs, phobies, troubles obsessionnels compulsifs, mais aussi refus scolaire anxieux.
Concrètement, les TCC permettent de travailler sur les liens entre les pensées, les émotions et les comportements, afin d'aider les jeunes à mieux comprendre leurs difficultés et à développer des stratégies pour les surmonter. « On commence par une analyse fonctionnelle, pour essayer de repérer les comportements problématiques. Il y a aussi un travail de psychoéducation, pour expliquer le trouble et comment on va pouvoir le gérer », détaille la pédopsychiatre. Des thérapies brèves, dont les effets peuvent être rapides : « En six mois, on peut obtenir de très bons résultats, parfois même en quelques semaines. »
Des soins grâce à la médiation animale
Les familles sont également pleinement associées à cette démarche. « Même pour les adolescents, on propose des prises en charge avec les parents. Cela permet de leur expliquer les difficultés et de faire en sorte qu'ils deviennent des co-thérapeutes », poursuit Hélène Angelini.
Pour Jean-Mathieu Pancrazi, cadre du pôle, cette nouvelle structure répond à un besoin bien identifié sur le territoire. « Les patients sont déjà suivis dans des unités plus traditionnelles, comme les CMP. À un moment donné, lorsqu'ils ont besoin d'une prise en charge spécifique, ils peuvent être co-suivis dans cette unité. » Le pôle de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent accompagne aujourd'hui environ 1 500 patients, sur un territoire qui s'étend jusqu'à Porto-Vecchio. À terme, A Sfida doit pouvoir assurer une centaine de suivis. Un peu moins d'une cinquantaine sont déjà engagés.
« Depuis 2020, on constate une augmentation de la souffrance des adolescents et des enfants. C'est aussi pour cette raison qu'on a créé cette unité : pour pouvoir proposer davantage de prises en charge et qu'elles soient plus rapides », explique le docteur Hélène Angelini, pédopsychiatre. Les situations rencontrées sont diverses : troubles anxieux ou anxio-dépressifs, phobies, troubles obsessionnels compulsifs, mais aussi refus scolaire anxieux.
Concrètement, les TCC permettent de travailler sur les liens entre les pensées, les émotions et les comportements, afin d'aider les jeunes à mieux comprendre leurs difficultés et à développer des stratégies pour les surmonter. « On commence par une analyse fonctionnelle, pour essayer de repérer les comportements problématiques. Il y a aussi un travail de psychoéducation, pour expliquer le trouble et comment on va pouvoir le gérer », détaille la pédopsychiatre. Des thérapies brèves, dont les effets peuvent être rapides : « En six mois, on peut obtenir de très bons résultats, parfois même en quelques semaines. »
Des soins grâce à la médiation animale
Les familles sont également pleinement associées à cette démarche. « Même pour les adolescents, on propose des prises en charge avec les parents. Cela permet de leur expliquer les difficultés et de faire en sorte qu'ils deviennent des co-thérapeutes », poursuit Hélène Angelini.
Pour Jean-Mathieu Pancrazi, cadre du pôle, cette nouvelle structure répond à un besoin bien identifié sur le territoire. « Les patients sont déjà suivis dans des unités plus traditionnelles, comme les CMP. À un moment donné, lorsqu'ils ont besoin d'une prise en charge spécifique, ils peuvent être co-suivis dans cette unité. » Le pôle de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent accompagne aujourd'hui environ 1 500 patients, sur un territoire qui s'étend jusqu'à Porto-Vecchio. À terme, A Sfida doit pouvoir assurer une centaine de suivis. Un peu moins d'une cinquantaine sont déjà engagés.
Pour Christelle Boucher-Dubos, directrice générale de l'ARS, cette ouverture s'inscrit dans un enjeu plus large de prévention et de déstigmatisation de la santé mentale
Au sein de l'unité, les soins passent aussi par la médiation animale. Muna, une chienne d'une dizaine d'années adoptée dans un refuge, accompagne les professionnels auprès des jeunes. « Rien que sa présence apaise. C'est un facilitateur de communication, elle permet de mieux entrer en relation avec les enfants et les adolescents », raconte Cécile Faggianelli, infirmière au sein du pôle.
Au fil des séances, Muna est même devenue un repère pour certains patients. « Quand ils ont rendez-vous avec moi, ils disent qu'ils ont rendez-vous avec Muna. Et quand elle n'est pas là, ils demandent où elle est ! » sourit-elle.
Un projet financé par l'ARS, face à des besoins croissants
La création d'A Sfida a été rendue possible grâce au financement de l'Agence régionale de santé (ARS) de Corse, dans le cadre d'un projet déposé en 2025. Pour Christelle Boucher-Dubos, directrice générale de l'ARS, cette ouverture s'inscrit dans un enjeu plus large de prévention et de déstigmatisation de la santé mentale. « La santé mentale est une grande cause nationale. Le fait d'en parler permet à certaines personnes de se poser des questions et de se dire : moi aussi, j'ai peut-être besoin d'une consultation. Pendant longtemps, c'était un sujet tabou. Aujourd'hui, on en parle davantage, plus librement, et il faut s'en réjouir », estime-t-elle.
Si les données spécifiques à la santé mentale des enfants restent difficiles à trouver, une étude menée par la Mutualité française, l'Institut Montaigne et l'Institut Terram en septembre 2025 apporte un éclairage sur la situation des jeunes adultes : près de 28 % des 15-29 ans en Corse présentent des symptômes dépressifs.
Au-delà de cette nouvelle structure ajaccienne, Christelle Boucher-Dubos rappelle que les besoins concernent l'ensemble de l'île. « On est ici sur la partie ajaccienne, mais il y a tout le reste du territoire corse auquel il faut aussi pouvoir proposer un accompagnement », rappelle enfin Christelle Boucher-Dubos.
Au fil des séances, Muna est même devenue un repère pour certains patients. « Quand ils ont rendez-vous avec moi, ils disent qu'ils ont rendez-vous avec Muna. Et quand elle n'est pas là, ils demandent où elle est ! » sourit-elle.
Un projet financé par l'ARS, face à des besoins croissants
La création d'A Sfida a été rendue possible grâce au financement de l'Agence régionale de santé (ARS) de Corse, dans le cadre d'un projet déposé en 2025. Pour Christelle Boucher-Dubos, directrice générale de l'ARS, cette ouverture s'inscrit dans un enjeu plus large de prévention et de déstigmatisation de la santé mentale. « La santé mentale est une grande cause nationale. Le fait d'en parler permet à certaines personnes de se poser des questions et de se dire : moi aussi, j'ai peut-être besoin d'une consultation. Pendant longtemps, c'était un sujet tabou. Aujourd'hui, on en parle davantage, plus librement, et il faut s'en réjouir », estime-t-elle.
Si les données spécifiques à la santé mentale des enfants restent difficiles à trouver, une étude menée par la Mutualité française, l'Institut Montaigne et l'Institut Terram en septembre 2025 apporte un éclairage sur la situation des jeunes adultes : près de 28 % des 15-29 ans en Corse présentent des symptômes dépressifs.
Au-delà de cette nouvelle structure ajaccienne, Christelle Boucher-Dubos rappelle que les besoins concernent l'ensemble de l'île. « On est ici sur la partie ajaccienne, mais il y a tout le reste du territoire corse auquel il faut aussi pouvoir proposer un accompagnement », rappelle enfin Christelle Boucher-Dubos.
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