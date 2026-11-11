À Villanova, un nouveau sentier pour découvrir le patrimoine et l'histoire du village

Faire découvrir les richesses du patrimoine de Villanova tout en redonnant vie à d'anciens chemins communaux. C'est l'objectif du nouveau sentier patrimonial « A stretta di Bedda Nova », qui a été inauguré samedi dernier en présence notamment du maire de la commune, Natale Casasoprana, et du président de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA), Stéphane Sbraggia. Long de 3,6 kilomètres, ce nouvel itinéraire propose désormais aux habitants comme aux visiteurs de découvrir autrement le village, en mêlant patrimoine bâti, histoire et paysages naturels. Une initiative qui s'inscrit dans la volonté de l'intercommunalité de préserver et de valoriser le patrimoine rural du Pays Ajaccien, tout en renforçant l'attractivité de ses villages. « C’est une mise en valeur patrimoniale et culturelle, soucieuse de préserver l’identité des territoires, de mieux les faire connaître à ses habitants et cela a aussi un caractère attractif pour celles et ceux qui souhaiteraient visiter ces territoires », souligne ainsi Stéphane Sbraggia.
Pour cela, le parcours a été pensé comme une véritable promenade à travers l'histoire de Villanova. Au départ de la fontaine Murgana, il emprunte les strette, ces ruelles étroites caractéristiques du village, avant de rejoindre le promontoire de la Croix, bénie samedi par l'abbé Constant, d'où l'on peut profiter d'une vue sur les reliefs environnants et le littoral. Le sentier se poursuit ensuite jusqu'aux vestiges de l'ancien hameau d'A Fucacciana, puis rejoint le sentier du Conservatoire du littoral jusqu'à Bocca di Marcughju, où deux anciennes aghje, autrefois utilisées pour le battage des céréales, ont été restaurées. Le retour vers le village s'effectue enfin par un ancien chemin communal et une piste, pour une boucle d'environ 1h45, accessible aux familles.
Pour cela, le parcours a été pensé comme une véritable promenade à travers l'histoire de Villanova. Au départ de la fontaine Murgana, il emprunte les strette, ces ruelles étroites caractéristiques du village, avant de rejoindre le promontoire de la Croix, bénie samedi par l'abbé Constant, d'où l'on peut profiter d'une vue sur les reliefs environnants et le littoral. Le sentier se poursuit ensuite jusqu'aux vestiges de l'ancien hameau d'A Fucacciana, puis rejoint le sentier du Conservatoire du littoral jusqu'à Bocca di Marcughju, où deux anciennes aghje, autrefois utilisées pour le battage des céréales, ont été restaurées. Le retour vers le village s'effectue enfin par un ancien chemin communal et une piste, pour une boucle d'environ 1h45, accessible aux familles.
« Ce parcours passe à l’intérieur même du village avant de le surplomber. On va retrouver des espaces de convivialité et même historiques comme la place de la fontaine et même le lavoir qui ont été restaurés. Et ensuite, on va parcourir ce sentier, en passant près du clocher, dans les ruelles du village. Quand on commence ce parcours on est vraiment au cœur même de l’ancien Villanova qui a été restauré, réhabilité, pour ensuite accéder au merveilleux panorama dont on dispose», explique Natale Casasoprana. « À Villanova, nous avons un cadre naturel exceptionnel. Le sentier permet d’en redécouvrir sa partie patrimoniale », ajoute-t-il.
Car au-delà de la création d'un nouvel itinéraire de promenade, ce projet a aussi été l'occasion de restaurer plusieurs éléments du patrimoine de la commune. Les travaux ont notamment porté sur la réhabilitation de murs et de clôtures en pierre, témoins des anciennes pratiques agricoles, mais aussi sur la restauration de la fontaine Murgana et de son lavoir, autrefois au cœur de la vie quotidienne des habitants. Des calades et des placettes ont également été aménagées, en privilégiant l'utilisation de pierres locales et de techniques respectueuses de l'architecture traditionnelle. Une attention particulière a par ailleurs été portée aux vestiges de l'ancien hameau d'A Fucacciana, dont les bâtisses témoignent encore de l'organisation de la vie rurale d'autrefois.
Car au-delà de la création d'un nouvel itinéraire de promenade, ce projet a aussi été l'occasion de restaurer plusieurs éléments du patrimoine de la commune. Les travaux ont notamment porté sur la réhabilitation de murs et de clôtures en pierre, témoins des anciennes pratiques agricoles, mais aussi sur la restauration de la fontaine Murgana et de son lavoir, autrefois au cœur de la vie quotidienne des habitants. Des calades et des placettes ont également été aménagées, en privilégiant l'utilisation de pierres locales et de techniques respectueuses de l'architecture traditionnelle. Une attention particulière a par ailleurs été portée aux vestiges de l'ancien hameau d'A Fucacciana, dont les bâtisses témoignent encore de l'organisation de la vie rurale d'autrefois.
Une histoire que les promeneurs pourront également découvrir tout au long du parcours. Si les taffoni, ces abris naturels creusés dans la roche, laissent supposer une présence humaine très ancienne, le nom de Villa Nova apparaît sur les cartes de Corse dès 1506. Longtemps rattaché à Ajaccio et Alata, le village est devenu une commune à part entière en 1864. Son littoral a également été le théâtre de plusieurs épisodes marquants pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque le sous-marin Casabianca y a accosté clandestinement à deux reprises dans le cadre des opérations de la Résistance.
Afin de permettre aux visiteurs de mieux connaître ce passé, des panneaux d'information ont été installés le long du sentier. Accompagnés de QR codes, ils donnent accès, depuis un smartphone, à des contenus en français et en corse consacrés à l'histoire des lieux, à leur évolution au fil des siècles et aux traditions du village. Un partenariat avec la Maison de la Poésie a également permis d'intégrer des textes poétiques dans les deux langues, pour apporter une dimension culturelle supplémentaire à la promenade.
Porté par la CAPA avec le soutien de l'Agence du Tourisme de la Corse (ATC), ce projet prévoyait, dans son plan de financement établi en 2023, un montant de 455 146 euros hors taxes pour les travaux, financés à hauteur de 60 % par l'ATC et de 40 % par l'intercommunalité. À cela s'ajoutent 22 188 euros d'acquisition foncière pris en charge par la CAPA. De son côté, le Conservatoire du littoral a assuré les travaux réalisés sur ses propriétés, avec le concours de la Collectivité de Corse, qui a notamment permis de financer 21 750 euros de travaux supplémentaires.
Porté par la CAPA avec le soutien de l'Agence du Tourisme de la Corse (ATC), ce projet prévoyait, dans son plan de financement établi en 2023, un montant de 455 146 euros hors taxes pour les travaux, financés à hauteur de 60 % par l'ATC et de 40 % par l'intercommunalité. À cela s'ajoutent 22 188 euros d'acquisition foncière pris en charge par la CAPA. De son côté, le Conservatoire du littoral a assuré les travaux réalisés sur ses propriétés, avec le concours de la Collectivité de Corse, qui a notamment permis de financer 21 750 euros de travaux supplémentaires.
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