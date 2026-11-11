À Villanova, un nouveau sentier pour découvrir le patrimoine et l'histoire du village

Faire découvrir les richesses du patrimoine de Villanova tout en redonnant vie à d'anciens chemins communaux. C'est l'objectif du nouveau sentier patrimonial « A stretta di Bedda Nova », qui a été inauguré samedi dernier en présence notamment du maire de la commune, Natale Casasoprana, et du président de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA), Stéphane Sbraggia. Long de 3,6 kilomètres, ce nouvel itinéraire propose désormais aux habitants comme aux visiteurs de découvrir autrement le village, en mêlant patrimoine bâti, histoire et paysages naturels. Une initiative qui s'inscrit dans la volonté de l'intercommunalité de préserver et de valoriser le patrimoine rural du Pays Ajaccien, tout en renforçant l'attractivité de ses villages. « C’est une mise en valeur patrimoniale et culturelle, soucieuse de préserver l’identité des territoires, de mieux les faire connaître à ses habitants et cela a aussi un caractère attractif pour celles et ceux qui souhaiteraient visiter ces territoires », souligne ainsi Stéphane Sbraggia.



Pour cela, le parcours a été pensé comme une véritable promenade à travers l'histoire de Villanova. Au départ de la fontaine Murgana, il emprunte les strette, ces ruelles étroites caractéristiques du village, avant de rejoindre le promontoire de la Croix, bénie samedi par l'abbé Constant, d'où l'on peut profiter d'une vue sur les reliefs environnants et le littoral. Le sentier se poursuit ensuite jusqu'aux vestiges de l'ancien hameau d'A Fucacciana, puis rejoint le sentier du Conservatoire du littoral jusqu'à Bocca di Marcughju, où deux anciennes aghje, autrefois utilisées pour le battage des céréales, ont été restaurées. Le retour vers le village s'effectue enfin par un ancien chemin communal et une piste, pour une boucle d'environ 1h45, accessible aux familles.







