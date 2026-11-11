Corse : face aux risques climatiques, l'urgence d'agir

Derrière ces chiffres se dessine une réalité préoccupante : la Corse est un territoire particulièrement exposé aux phénomènes météorologiques extrêmes. Dans un contexte de changement climatique, ce bilan historique interroge notre capacité collective à anticiper les risques, à protéger les populations et à construire un territoire plus résilient.





Une île particulièrement exposée

Tempêtes, pluies torrentielles, inondations, crues, avalanches et coulées de boue : la Corse est régulièrement confrontée à des phénomènes météorologiques susceptibles de provoquer des dégâts considérables et des pertes humaines. Sur les 60 événements recensés, les tempêtes arrivent en tête avec 28 occurrences. Les avalanches ont toutefois provoqué le plus lourd bilan humain, avec 62 décès, devant les inondations, responsables de 47 décès.

La chronologie des événements interpelle également : 18 ont été recensés entre 2010 et 2020 et 12 depuis 2020. Si ces chiffres ne suffisent pas, à eux seuls, à établir une corrélation scientifique avec le changement climatique, ils témoignent néanmoins d'une exposition persistante et justifient une vigilance accrue. Située au cœur de la Méditerranée, région particulièrement sensible au réchauffement climatique, la Corse cumule plusieurs facteurs de vulnérabilité : relief montagneux, bassins versants courts et pentus, cours d'eau à réaction rapide, urbanisation littorale et infrastructures parfois fortement exposées.





Des drames qui imposent une prise de conscience

L'histoire récente de la Corse rappelle que ces risques ne relèvent pas uniquement du passé. Le 18 août 2022, un phénomène météorologique exceptionnel, qualifié de derecho, a balayé la Corse d'ouest en est en quelques heures. Sur la côte occidentale, notamment à Marignana, les rafales ont atteint 225 km/h. À Calvi, elles ont été mesurées à 197 km/h.

Ce phénomène d'une violence exceptionnelle a provoqué la mort de cinq personnes en Corse et fait 28 blessés. Il a également occasionné des dégâts matériels considérables, touchant notamment les campings, les infrastructures, les habitations et les activités économiques. La soudaineté et l'intensité de cet événement ont particulièrement marqué les esprits. Alors que l'île était initialement placée en vigilance jaune pour les orages, la violence réelle du phénomène n'avait pas pu être anticipée. Le manque d'observations météorologiques en mer et la rapidité de déplacement du système orageux ont notamment compliqué le travail des prévisionnistes.

À la suite de ce drame, l'État et Météo-France ont engagé le renforcement du dispositif d'observation en mer, avec le déploiement programmé de cinq bouées météorologiques au large de la Corse. La première, baptisée « Ajaccio », a été mise à l'eau en juin 2023. Ces équipements permettent de recueillir des données météorologiques en temps réel et d'améliorer l'évaluation des phénomènes dangereux avant leur arrivée sur les côtes. Cette évolution constitue une avancée importante, mais rappelle également qu'aucun dispositif technique ne permet d'anticiper parfaitement tous les événements extrêmes.

Les épisodes pluvieux exceptionnels qui ont également touché la côte orientale et le sud-est de l'île, malgré le déclenchement de vigilances météorologiques rouges et oranges, ont rappelé brutalement cette réalité. Trois personnes ont perdu la vie, une en Plaine orientale et deux à Porto-Vecchio. Ces drames soulignent les limites d'une approche reposant essentiellement sur l'alerte et l'intervention des secours. Prévenir ne consiste pas seulement à informer de l'arrivée d'un phénomène dangereux. Il faut également préparer les populations, adapter les territoires et anticiper les conséquences possibles. Or, la culture du risque reste encore insuffisamment ancrée dans les pratiques et les politiques publiques. La perception du danger demeure souvent liée à la survenue d'une catastrophe, alors que la prévention devrait être une préoccupation permanente.





Passer de la réaction à l'anticipation

Face à cette situation, plusieurs priorités s'imposent : mieux identifier et cartographier les zones exposées, adapter les règles d'urbanisme, préserver les zones naturelles d'expansion des crues, renforcer les dispositifs communaux de sauvegarde et développer les exercices de préparation à la gestion de crise. La sensibilisation doit également devenir une priorité. Écoles, entreprises, collectivités, établissements touristiques et citoyens doivent être associés à une véritable éducation aux risques naturels. Une attention particulière doit être portée aux personnes âgées, isolées ou vulnérables, qui peuvent se retrouver particulièrement démunies lors d'événements majeurs.

Enfin, la coordination entre les services de l'État, les collectivités, les services de secours et les associations agréées de sécurité civile doit être renforcée. La connaissance du terrain et la complémentarité des acteurs constituent des éléments essentiels d'une réponse efficace.





Faire de la résilience une priorité collective

La Corse ne peut plus considérer les catastrophes météorologiques comme de simples événements exceptionnels auxquels il suffirait de répondre lorsqu'ils surviennent. Le changement climatique impose une évolution profonde de notre rapport au territoire et à la prévention. La résilience ne se décrète pas après une catastrophe. Elle se construit en amont, par des choix d'aménagement responsables, une meilleure préparation des populations, des moyens adaptés et une mobilisation durable de tous les acteurs.

L'île dispose de nombreux atouts : une solidarité de proximité, des compétences opérationnelles et une connaissance fine de ses territoires. Encore faut-il les inscrire dans une stratégie cohérente et de long terme. Les associations agréées de sécurité civile ont notamment un rôle essentiel à jouer dans cette démarche, en matière de sensibilisation, de formation, de préparation des populations et d'appui aux autorités lors des situations de crise. Il ne s'agit ni de céder à la peur ni de considérer les catastrophes comme une fatalité, mais de regarder lucidement notre exposition et d'en tirer les conséquences.

Les 118 décès recensés dans cette étude ne sont pas de simples données statistiques. Ils représentent autant de vies perdues et rappellent le prix humain que peuvent avoir les phénomènes naturels lorsqu'un territoire n'est pas suffisamment préparé. La question n'est donc plus seulement de savoir comment nous réagirons à la prochaine catastrophe, mais ce que nous aurons entrepris pour en limiter les conséquences. La résilience de la Corse doit désormais devenir une priorité collective. Anticiper, sensibiliser, préparer et protéger : c'est aujourd'hui que se construit la sécurité de demain.