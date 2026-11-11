Corsica Blind Sailing : à Ajaccio, la mer comme espace de liberté pour les personnes aveugles et malvoyantes

« Sur un voilier, c'est nous qui sommes les maîtres. » Le sourire dans la voix, Bertrand résume en quelques mots ce que représente pour lui la navigation. Venu de Paris, ce marin déficient visuel participe à la deuxième édition de Corsica Blind Sailing, organisée jusqu'au 11 novembre dans le golfe d'Ajaccio. Habitué à naviguer depuis plusieurs années, il retrouve sur l'eau une liberté qui prend une dimension toute particulière lorsque l'on ne voit que très peu. « Dans notre vie quotidienne, on subit un petit peu. On nous dit où aller, on nous accompagne, on nous emmène en taxi. Là, c'est nous qui décidons. C'est nous qui sommes les maîtres. » Pour Bertrand, qui conserve une faible capacité visuelle, la voile offre une possibilité rare : celle de prendre véritablement les commandes. « C'est le seul support qu'on peut piloter. On ne peut pas conduire de voiture, de vélo ou de trottinette. Sur un bateau, on a cette sensation d'être le chef. » Une autonomie qui ne s'improvise pas, mais qui s'apprend au fil des sorties, en s'appuyant sur d'autres repères que la vue.





Apprendre à naviguer autrement



Sur l'eau, les sensations remplacent progressivement les repères visuels. La direction du vent sur le visage, l'inclinaison du bateau ou encore la tension des voiles deviennent autant d'informations précieuses pour comprendre et maîtriser la navigation. « On doit d'abord apprendre à sentir le vent sur notre visage. On comprend ensuite que le bateau ne peut pas avancer face au vent et qu'il faut choisir un côté pour faire gonfler les voiles », explique Bertrand. La technologie vient également faciliter cet apprentissage. Grâce à une application baptisée SARA, les navigateurs bénéficient d'indications vocales leur permettant de connaître leur cap et de s'orienter vers une destination. « Si on veut rejoindre un phare, on entre ses coordonnées. L'application nous indique en permanence où il se trouve. Comme notre propulsion, c'est le vent, on doit parfois partir à gauche ou à droite, mais on garde toujours notre objectif en tête. » Un apprentissage exigeant, même pour les navigateurs expérimentés. « Cet après-midi, c'est ce qu'on a travaillé. J'ai la tête farcie ! Ce n'est pas simple du tout », lance-t-il avec humour. Mais pour lui, l'essentiel est ailleurs : « En mer, on peut être quasiment autonome. Ce sont surtout les entrées et les sorties de port qui nous posent des difficultés. »





« Il n'est pas nécessaire de voir pour barrer un voilier »



Cette autonomie constitue précisément l'un des objectifs poursuivis par l'association Mare Inseme, à l'initiative de l'événement avec Blind Sailing France. Son président, Pierre Gins, accompagne depuis plusieurs années des personnes en situation de handicap dans la découverte et la pratique de la voile. « Notre objectif est avant tout de leur apporter du bien-être et du plaisir. Beaucoup de personnes galèrent dans la vie. Nous sommes là pour leur dire qu'elles peuvent venir faire un tour de bateau avec nous, avec leurs familles, leurs amis ou leurs aidants, dans des conditions de sécurité adaptées et pour une participation financière très symbolique. » Pour le président de Mare Inseme, l'apprentissage commence bien avant de prendre la barre. « Il faut d'abord que les personnes puissent se faire une représentation mentale du bateau, de sa taille, de la disposition de ses équipements et de son fonctionnement. Ensuite, nous leur donnons des repères, notamment grâce au vent. Petit à petit, elles affinent leurs sensations et comprennent comment fonctionne le voilier. »





Des équipements spécifiques permettent ensuite de franchir une étape supplémentaire. Pour cette deuxième édition, huit bateaux ont été mobilisés, dont six voiliers habitables. Parmi eux figure également un petit voilier anglais de cinq mètres, spécialement adapté à la pratique handivoile. Équipé de deux sièges baquets et de commandes accessibles sans avoir à se déplacer, il permet aux navigateurs en situation de handicap de participer activement aux manœuvres. « Toutes les commandes reviennent au niveau des sièges : la barre, l'écoute de grand-voile et celle du foc. C'est un bateau qui procure des sensations incroyables, qui gîte rapidement et qui peut aller très vite », détaille Pierre Gins.





L'association dispose également d'un dispositif électrique permettant à des personnes tétraplégiques de diriger le voilier à l'aide d'un joystick. Une expérience vécue l'an dernier reste particulièrement marquante pour le responsable associatif. « Nous avons accueilli une personne tétraplégique qui a réussi à traverser le golfe d'Ajaccio à la barre, sans que personne n'intervienne. Nous étions là pour les voiles, mais c'est elle qui pilotait. C'était incroyable de voir cette liberté retrouvée. »





Une manifestation qui veut s'inscrire dans la durée



Créée officiellement en 2022, après plusieurs années d'activité, Mare Inseme s'est progressivement imposée comme un acteur de la voile adaptée en Corse. La première édition de Corsica Blind Sailing, lancée en 2025 dans le prolongement de la création de Blind Sailing France, avait reposé en grande partie sur la solidarité de skippers venus bénévolement mettre leurs bateaux à disposition. « Nous n'avions pratiquement aucun moyen, mais cette histoire autour du handicap a suscité un véritable élan de sympathie. La manifestation a énormément plu et nous avons décidé de recommencer, avec cette fois la volonté de la pérenniser », souligne Pierre Gins.



