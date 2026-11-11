Corsica Blind Sailing : à Ajaccio, la mer comme espace de liberté pour les personnes aveugles et malvoyantes

« Sur un voilier, c'est nous qui sommes les maîtres. » Le sourire dans la voix, Bertrand résume en quelques mots ce que représente pour lui la navigation. Venu de Paris, ce marin déficient visuel participe à la deuxième édition de Corsica Blind Sailing, organisée jusqu'au 11 novembre dans le golfe d'Ajaccio. Habitué à naviguer depuis plusieurs années, il retrouve sur l'eau une liberté qui prend une dimension toute particulière lorsque l'on ne voit que très peu. « Dans notre vie quotidienne, on subit un petit peu. On nous dit où aller, on nous accompagne, on nous emmène en taxi. Là, c'est nous qui décidons. C'est nous qui sommes les maîtres. » Pour Bertrand, qui conserve une faible capacité visuelle, la voile offre une possibilité rare : celle de prendre véritablement les commandes. « C'est le seul support qu'on peut piloter. On ne peut pas conduire de voiture, de vélo ou de trottinette. Sur un bateau, on a cette sensation d'être le chef. » Une autonomie qui ne s'improvise pas, mais qui s'apprend au fil des sorties, en s'appuyant sur d'autres repères que la vue.
Apprendre à naviguer autrement
Sur l'eau, les sensations remplacent progressivement les repères visuels. La direction du vent sur le visage, l'inclinaison du bateau ou encore la tension des voiles deviennent autant d'informations précieuses pour comprendre et maîtriser la navigation. « On doit d'abord apprendre à sentir le vent sur notre visage. On comprend ensuite que le bateau ne peut pas avancer face au vent et qu'il faut choisir un côté pour faire gonfler les voiles », explique Bertrand. La technologie vient également faciliter cet apprentissage. Grâce à une application baptisée SARA, les navigateurs bénéficient d'indications vocales leur permettant de connaître leur cap et de s'orienter vers une destination. « Si on veut rejoindre un phare, on entre ses coordonnées. L'application nous indique en permanence où il se trouve. Comme notre propulsion, c'est le vent, on doit parfois partir à gauche ou à droite, mais on garde toujours notre objectif en tête. » Un apprentissage exigeant, même pour les navigateurs expérimentés. « Cet après-midi, c'est ce qu'on a travaillé. J'ai la tête farcie ! Ce n'est pas simple du tout », lance-t-il avec humour. Mais pour lui, l'essentiel est ailleurs : « En mer, on peut être quasiment autonome. Ce sont surtout les entrées et les sorties de port qui nous posent des difficultés. »
« Il n'est pas nécessaire de voir pour barrer un voilier »
Cette autonomie constitue précisément l'un des objectifs poursuivis par l'association Mare Inseme, à l'initiative de l'événement avec Blind Sailing France. Son président, Pierre Gins, accompagne depuis plusieurs années des personnes en situation de handicap dans la découverte et la pratique de la voile. « Notre objectif est avant tout de leur apporter du bien-être et du plaisir. Beaucoup de personnes galèrent dans la vie. Nous sommes là pour leur dire qu'elles peuvent venir faire un tour de bateau avec nous, avec leurs familles, leurs amis ou leurs aidants, dans des conditions de sécurité adaptées et pour une participation financière très symbolique. » Pour le président de Mare Inseme, l'apprentissage commence bien avant de prendre la barre. « Il faut d'abord que les personnes puissent se faire une représentation mentale du bateau, de sa taille, de la disposition de ses équipements et de son fonctionnement. Ensuite, nous leur donnons des repères, notamment grâce au vent. Petit à petit, elles affinent leurs sensations et comprennent comment fonctionne le voilier. »
Des équipements spécifiques permettent ensuite de franchir une étape supplémentaire. Pour cette deuxième édition, huit bateaux ont été mobilisés, dont six voiliers habitables. Parmi eux figure également un petit voilier anglais de cinq mètres, spécialement adapté à la pratique handivoile. Équipé de deux sièges baquets et de commandes accessibles sans avoir à se déplacer, il permet aux navigateurs en situation de handicap de participer activement aux manœuvres. « Toutes les commandes reviennent au niveau des sièges : la barre, l'écoute de grand-voile et celle du foc. C'est un bateau qui procure des sensations incroyables, qui gîte rapidement et qui peut aller très vite », détaille Pierre Gins.
L'association dispose également d'un dispositif électrique permettant à des personnes tétraplégiques de diriger le voilier à l'aide d'un joystick. Une expérience vécue l'an dernier reste particulièrement marquante pour le responsable associatif. « Nous avons accueilli une personne tétraplégique qui a réussi à traverser le golfe d'Ajaccio à la barre, sans que personne n'intervienne. Nous étions là pour les voiles, mais c'est elle qui pilotait. C'était incroyable de voir cette liberté retrouvée. »
Une manifestation qui veut s'inscrire dans la durée
Créée officiellement en 2022, après plusieurs années d'activité, Mare Inseme s'est progressivement imposée comme un acteur de la voile adaptée en Corse. La première édition de Corsica Blind Sailing, lancée en 2025 dans le prolongement de la création de Blind Sailing France, avait reposé en grande partie sur la solidarité de skippers venus bénévolement mettre leurs bateaux à disposition. « Nous n'avions pratiquement aucun moyen, mais cette histoire autour du handicap a suscité un véritable élan de sympathie. La manifestation a énormément plu et nous avons décidé de recommencer, avec cette fois la volonté de la pérenniser », souligne Pierre Gins.
Cette année, 27 personnes déficientes visuelles venues de différentes régions françaises, auxquelles s'ajoute un participant originaire de Bastia, prennent part à l'événement. Elles sont accompagnées de quinze proches ou aidants, d'une douzaine de skippers et d'une dizaine de bénévoles. Pendant quatre jours, débutants et navigateurs confirmés partagent leurs connaissances et leurs expériences, sous la responsabilité de professionnels formés à l'accompagnement du handicap. Une expérience collective qui favorise également les rencontres. « On se retrouve entre personnes déficientes visuelles et on essaie de créer des liens », apprécie Bertrand, qui souligne aussi la qualité de l'accueil ajaccien. « Pierre a une certaine réputation sur le continent. Quand on vient ici, on sait qu'on sera avec de vrais professionnels qui connaissent parfaitement notre handicap. »
Vers un centre régional de handivoile en Corse
Au-delà de ces quatre journées, Mare Inseme nourrit désormais une ambition plus large : permettre aux personnes en situation de handicap de pratiquer la voile au plus près de leur domicile, sans avoir à parcourir toute la Corse. Depuis plusieurs années, l'association sillonne l'île pour sensibiliser les collectivités et les clubs nautiques. Des initiatives ont déjà vu le jour, notamment à Bastia, où des équipements adaptés ont été acquis, tandis que des démarches sont engagées dans d'autres ports insulaires. « Une vraie dynamique est en train de se créer. Nous avons donc décidé de mettre en place un centre régional de handivoile en Corse, qui aura vocation à fédérer les acteurs, coordonner les initiatives et accompagner les clubs et les institutions », annonce Pierre Gins.
L'enjeu est aussi celui de la proximité. « Aujourd'hui, certaines personnes viennent de Bastia jusqu'à Ajaccio pour naviguer avec nous. Cela représente beaucoup de route. Si nous pouvons leur proposer cette activité près de chez elles, ce sera beaucoup plus facile. » Dans le golfe d'Ajaccio, ces journées de navigation rappellent ainsi que la mer peut être bien davantage qu'un espace de loisirs. Pour Bertrand et les autres participants, elle devient un lieu où les limites du quotidien s'effacent quelque peu, où l'on apprend à faire confiance à ses sensations et, surtout, à décider soi-même de sa direction. Une liberté qui, parfois, tient simplement à une barre entre les mains et au vent sur le visage.
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