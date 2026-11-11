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Haute-Corse : trois nouvelles interpellations pour conduite sous stupéfiants


La rédaction le Mercredi 11 Novembre 2026 à 08:09

Les policiers de la DIPN de Haute-Corse ont procédé, mardi 10 novembre, à trois nouvelles interpellations de conducteurs soupçonnés d'avoir pris le volant après avoir consommé des stupéfiants.



Haute-Corse : trois nouvelles interpellations pour conduite sous stupéfiants
Ces trois interpellations s'inscrivent dans le cadre des contrôles routiers menés par les forces de l'ordre pour lutter contre la conduite sous l'emprise de stupéfiants. La police de Haute-Corse a annoncé que ces opérations allaient se poursuivre afin de sanctionner les comportements dangereux sur les routes.
Les autorités rappellent que la conduite après usage de stupéfiants constitue un délit passible de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende. Elle entraîne également un retrait de six points sur le permis de conduire et peut donner lieu à une suspension ou une annulation du permis, ainsi qu'à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.
Les lieux précis des contrôles et les circonstances de ces trois interpellations n'ont pas été communiqués.




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