Bastia - Les jeunes danseuses de Choréo Rythme vice-championnes d’Europe !

La Corse s’est brillamment distinguée sur la scène européenne il y a quelques jours. Plusieurs écoles de danse insulaires avaient en effet été sélectionnées pour représenter l’île dans différentes catégories, groupes, solos et duos, au Concours Européen de la Confédération Nationale de Danse qui s’est déroulé du 28 octobre au 2 novembre à l’Auditorio de la universidad Carlos III de Leganés à Madrid.
Cette compétition rassemblait plusieurs centaines de jeunes, des dizaines d’équipes venues de toute l'Europe pour représenter leur école. Parmi celles-ci, l’association Choréo Rythme qui participe depuis de nombreuses années au Concours National de la Danse et possède déjà un très beau palmarès européen, avec trois titres de championnes d’Europe dans la catégorie « Autre Style », titres remportés en 2022, 2023 et 2024 en Espagne et en Italie, une catégorie qui n’existe que depuis 2022.
Bien implantée en région bastiaise, Choréo Rythme transmet sa passion de la danse aux petits comme aux grands. Son école accueille les élèves dès l’âge de 3 ans et jusqu’à l’âge adulte, à raison de deux cours hebdomadaires de 1h15. Natacha Secchi, professeure et chorégraphe, épaulée depuis deux ans par sa fille Nina Barratier, qui prépare actuellement son Diplôme d’État, y enseigne le modern jazz. « Choréo Rythme ce sont trente années de passion, de partage et de transmission, qui continuent aujourd’hui de faire rayonner la danse corse bien au-delà de notre île » déclare tout sourire et encore émue la présidente Marie-Jeanne Bernardini. Ce 2e prix européen, vice-championnes d’Europe, est le fruit d’un long travail, un résultat qui vient récompenser un parcours exigeant comportant plusieurs étapes décisives. « Tout a commencé lors du concours régional d’Ajaccio, en février, où notre prestation a permis à nos jeunes danseuses d'obtenir un premier prix national » explique Natacha Secchi. « Lors de cette étape, seules les chorégraphies ayant obtenu une note égale ou supérieure à 16/20 ont décroché leur billet pour la compétition nationale de Bordeaux, un rendez-vous réunissant les champions de chaque région de France. Notre équipe avait alors été reclassée en P.A.A. (Pratique Amateur Avancé), le jury estimant que le niveau de leur chorégraphie dépassait celui de la catégorie amateur et méritait d'être évalué dans un niveau supérieur ». Ce concours national de danse s’est tenu du 13 au 16 mai dernier à Bordeaux et Choréo Rythme y a obtenu un Premier prix, à l’unanimité du jury, synonyme de qualification pour la finale européenne de Madrid.
Dans la capitale espagnole, avec leur chorégraphie « Corps envahi », présentée en catégorie « Autre Style », catégorie 2, les 13/17 ans, Elia, Zoé, Lena, Maddie, Eloïse, Anna-Rose, Julia, Léana, Lola et Mathilde ont fait éclater leur talent, portant haut les couleurs de leur école et de la Corse en décrochant un 2e prix européen, un titre de Vice-Championnes d’Europe. « C’est l’aboutissement d’une magnifique aventure artistique et humaine pour nos dix danseuses qui ont brillamment représenté la Corse. Elles ont également fait la fierté des 25 personnes qui avaient fait le déplacement à Madrid pour les accompagner et les soutenir dans cette belle aventure. Au-delà du résultat, cette expérience restera avant tout une formidable aventure récompensant des mois de travail, d’investissement, de persévérance et de passion » déclare Marie-Jeanne Bernardini.
Cette compétition rassemblait plusieurs centaines de jeunes, des dizaines d’équipes venues de toute l'Europe pour représenter leur école. Parmi celles-ci, l’association Choréo Rythme qui participe depuis de nombreuses années au Concours National de la Danse et possède déjà un très beau palmarès européen, avec trois titres de championnes d’Europe dans la catégorie « Autre Style », titres remportés en 2022, 2023 et 2024 en Espagne et en Italie, une catégorie qui n’existe que depuis 2022.
Bien implantée en région bastiaise, Choréo Rythme transmet sa passion de la danse aux petits comme aux grands. Son école accueille les élèves dès l’âge de 3 ans et jusqu’à l’âge adulte, à raison de deux cours hebdomadaires de 1h15. Natacha Secchi, professeure et chorégraphe, épaulée depuis deux ans par sa fille Nina Barratier, qui prépare actuellement son Diplôme d’État, y enseigne le modern jazz. « Choréo Rythme ce sont trente années de passion, de partage et de transmission, qui continuent aujourd’hui de faire rayonner la danse corse bien au-delà de notre île » déclare tout sourire et encore émue la présidente Marie-Jeanne Bernardini. Ce 2e prix européen, vice-championnes d’Europe, est le fruit d’un long travail, un résultat qui vient récompenser un parcours exigeant comportant plusieurs étapes décisives. « Tout a commencé lors du concours régional d’Ajaccio, en février, où notre prestation a permis à nos jeunes danseuses d'obtenir un premier prix national » explique Natacha Secchi. « Lors de cette étape, seules les chorégraphies ayant obtenu une note égale ou supérieure à 16/20 ont décroché leur billet pour la compétition nationale de Bordeaux, un rendez-vous réunissant les champions de chaque région de France. Notre équipe avait alors été reclassée en P.A.A. (Pratique Amateur Avancé), le jury estimant que le niveau de leur chorégraphie dépassait celui de la catégorie amateur et méritait d'être évalué dans un niveau supérieur ». Ce concours national de danse s’est tenu du 13 au 16 mai dernier à Bordeaux et Choréo Rythme y a obtenu un Premier prix, à l’unanimité du jury, synonyme de qualification pour la finale européenne de Madrid.
Dans la capitale espagnole, avec leur chorégraphie « Corps envahi », présentée en catégorie « Autre Style », catégorie 2, les 13/17 ans, Elia, Zoé, Lena, Maddie, Eloïse, Anna-Rose, Julia, Léana, Lola et Mathilde ont fait éclater leur talent, portant haut les couleurs de leur école et de la Corse en décrochant un 2e prix européen, un titre de Vice-Championnes d’Europe. « C’est l’aboutissement d’une magnifique aventure artistique et humaine pour nos dix danseuses qui ont brillamment représenté la Corse. Elles ont également fait la fierté des 25 personnes qui avaient fait le déplacement à Madrid pour les accompagner et les soutenir dans cette belle aventure. Au-delà du résultat, cette expérience restera avant tout une formidable aventure récompensant des mois de travail, d’investissement, de persévérance et de passion » déclare Marie-Jeanne Bernardini.
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