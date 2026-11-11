Bastia - Les jeunes danseuses de Choréo Rythme vice-championnes d’Europe !

Philippe Jammes le Mercredi 11 Novembre 2026 à 15:54

Lors du Concours Européen de Danse à Madrid, les jeunes corses ont hissé haut la bandera, montant sur la deuxième marche du podium. Sacré parcours !