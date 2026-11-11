Ghjuvan Camellu Pasquali : « Di Stintu è di Core », un premier album pour explorer de nouveaux horizons musicaux

Que voulez-vous raconter avec votre album ?

Cet album, parle de notre langue, de notre culture et de nos racines, des gens qui nous manquent, de l'amour qu'on a pour notre terre. Je chante pour cette jeunesse qui est un peu vagabonde. Un peu tout ça.



Et ce titre « Di Stintu è di Core » ?

Il y a le cœur, car cet album n’était pas prévu. Des personnes m'ont demandé de faire quelque chose, et tous mes amis autour de moi me forçaient la main depuis des années et des années parce que j'avais des titres. Ça faisait plus de douze ans qu'ils étaient dans le tiroir. Et quand j'ai pris la décision de faire cet album , je me suis entouré de mes amis. Je n'avais pas encore le titre en tête et puis on était assis au studio d'enregistrement, j’étais entouré des miens. Et là, je me suis dit : « J'ai quand même du cœur. »



Comment avez-vous travaillé ?

J’ai tout composé, sauf une chanson. Pour l’écriture, il y en a qui viennent de ma main. Pour d’autres, ce sont des auteurs-compositeurs qui m'ont écrit les chansons.



Que retrouve-t-on comme sonorités ?

Je viens du chant traditionnel, et vraiment du cantu in paghjella, ça se ressent dans cet album. Je me suis entouré d'un jeune arrangeur qui m'a fait tout l'album et qui a mis sa touche. On va dire qu'il y a un peu de tout comme couleurs. Il y a donc du violon, du violoncelle, de la guitare électrique. Finalement, on retrouve une ouverture musicale vraiment large.



Vous chantez et on vous connaît depuis de très nombreuses années. Pourquoi attendre l’âge de 40 ans pour enfin sortir un premier album ?

C’est mon père qui m’a forcé. Il m’a dit : « Bon, maintenant tu commences à vieillir, la voix, ça change. Il serait temps que tu fasses quelque chose. » Mes amis m’ont aussi poussé à faire quelque chose, mais ça n'a pas été facile, en fait, parce qu'on passe d’un niveau amateur à un niveau professionnel. Il y a des gens qui m'ont aidé, qui m'ont guidé parce que ça peut faire peur. Musicalement, à part la guitare, je n'ai jamais été entouré de gens qui faisaient du piano ou du violon, de la guitare électrique ou de la batterie. Il y a aussi les enregistrements en studio, les « clics » dans les oreilles, les micros en face. Pour moi qui viens du cantu in paghjella, où l’on est libre, c’était un pas important et ça m’a demandé beaucoup de travail.



Que vous a appris ce travail entouré de musiciens ?

Ça m'a permis de travailler beaucoup plus, d’avoir des automatismes. Jouer avec cinq ou six personnes, c'est un travail d’équipe que je suis en train de faire et que je n'aurais jamais fait avant.



Cet album vous a également permis de remplir deux salles, l’Alb'Oru et le Spaziu Charles-Rocchi, et de le défendre devant un public ?

Il y a de l’appréhension. Il faut défendre un album dans une salle de 500 personnes. Il y a la peur de ne pas remplir, car derrière, il y a toute une équipe à payer. Mais on est toujours incertain dans la vie, on ne sait pas ce qui peut arriver.



C'est quoi, pour vous, être un chanteur corse de 40 ans en 2026 ?

C'est maintenir nos traditions et notre langue, et surtout que je puisse transmettre et laisser quelque chose à l'avenir.



Comment fait-on pour s'extraire du traditionnel, pour apporter sa touche de modernité propre à sa génération ?

Il faut s'entourer de bonnes personnes. Si j'avais fait l'album sans m'être entouré de cet arrangeur qui m'a permis d'avancer dans ce monde musical plus approfondi, je pense que je serais resté avec une guitare. C’est l’ouverture musicale qui nous fait avancer. Il ne faut pas rester que sur de la musique corse. Depuis tout petit, mon père m’a fait écouter Pink Floyd, Genesis, les Guns… La musique permet de nous ouvrir, et puis il faut s'entourer des bonnes personnes.



Quels sont vos futurs projets ?

Je comptais arrêter après cet album, moi, mais je vois que je suis attiré parce que ça devient comme une drogue. J'ai un public qui me suit aujourd'hui en Corse et un public assez élargi. Je pense sortir un autre album d’ici 2027-2028. Côté concerts, j’aimerais faire une salle sur Ajaccio l’année prochaine.

