« Les hommes sans épaules » : Un bel hommage à la poésie corse contemporaine

La revue Les Hommes sans épaules* consacre un numéro entier à la poésie corse, une reconnaissance ?

Oui, car la poésie corse est largement méconnue hors de ses frontières naturelles et qu’une revue ayant une telle notoriété lui accorde une telle place est inhabituel, voir surprenant. Mais sincèrement je crois que c’est mérité. D’ailleurs, c’est un intérêt similaire qui est à l’origine du numéro spécial de la revue belge Traversées paru en juin dernier et de l’ouvrage de Giovanni Dotoli paru aux éditions L’Harmattan en novembre 2025 suivi d’une anthologie en corse, français et italien. Il semble bien que ce soit une tendance lourde.



La Corse est-elle une terre de poésie ?

Je ne voudrais pas tomber dans les schémas toujours caricaturaux mais je le pense, oui. Cela peut surprendre car on associe souvent à notre île des stéréotypes qui ont la vie dure comme banditisme, vendetta ou violence, alors que traditionnellement la poésie était bien présente dans le quotidien des insulaires qu’il s’agisse des Chjam'è rispondi, des voceri ou de nos fameuses polyphonies qu’elles soient profanes ou sacrées.



En tant que président de A Casa di a Puisia vous avez participé au dossier…

En tant que président je connais nécessairement un certain nombre de poètes de l’île et c’était l’occasion pour que la poésie corse gagne à être connue car elle l’est insuffisamment hors de nos frontières. C’est bien l’une des fonctions de notre structure : faire rayonner à l’extérieur les œuvres poétiques de notre île. En sens inverse, nous faisons en sorte que les poètes d’ailleurs puissent échanger avec les poètes insulaires. En mai dernier, la québécoise Nancy Lange est venue, chez nous, présenter le numéro spécial de sa revue Femmes de parole à laquelle plusieurs poétesses corses ont collaboré, suite à des échanges suivis avec des poétesses québécoises.



Quelle est la fonction exacte de ces échanges ?

La poésie comme toutes les formes de création a besoin de confrontations. La pire chose qui puisse arriver à une pratique littéraire ou artistique est l’enfermement. Aucune culture ne peut se murer à l’intérieur de ses frontières originelles, en le faisant elle périclite inévitablement.



N’est-ce pas un peu paradoxal au moment où la thématique qui semble porteuse est celle qui privilégie la notion l’identité ?

Cela peut sembler, en effet, contradictoire mais il faut bien comprendre que la notion « d’identité » ne doit pas se réduire à une vision statique, une sorte de photographie de la réalité. Il faut, au contraire, la comprendre comme étant un film qui se déroule sans fin et a besoin de se ressourcer en permanence afin de rester fidèle à ses fondements. Il y a un très beau poème de Ghjuvan Ghjaseppu Franchi intitulé Vis cosmica où l’auteur défend d’une manière magistrale cette conception de l’identité.



Mais n’y a-t-il pas tout de même un risque de dilution de ce qui fait la spécificité d’une culture ?

Il ne s’agit en aucune manière d’épouser, de se fondre dans la culture d’autrui, il s’agit de se confronter à elle et d’emprunter ce qui nous convient et, en sens inverse, certains éléments de notre culture peuvent voyager vers une autre sphère culturelle. Toute l’histoire de l’humanité est ainsi faite. On pourrait presque dire que s’il existe bel bien une volonté de renforcer les frontières politiques et économiques, le monde culturel a vocation à les transcender.



Une soixantaine de poètes citée dans ce livre, avez-vous fait une sélection ?

En accord avec Christophe Dauphin, directeur de publication de la troisième série de cette revue Les Hommes sans épaules, j’ai tout d’abord choisi une présentation dont le spectre est assez large puisqu’il englobe la poésie de la première moitié du XXème siècle pour donner également la parole à des poètes très contemporains et non encore reconnus. Cette perspective nous a permis de bien souligner les évolutions profondes qu’a connu la poésie insulaire depuis les années 70 et le Riacquistu, et des années 2000, Disincantu, pour aboutir à celle d’aujourd’hui qui n’a d’ailleurs pas encore été nommée. Dans le même temps, s’il était incontournable d’assurer la présence des grands noms, des figures emblématiques de notre poésie, il fallait aussi montrer que certains poètes, aujourd’hui privés d’audience, produisaient des textes de qualité, c’est la raison pour laquelle cette anthologie est très contemporaine…



Pour ces poètes aujourd’hui encore inaudibles quels sont les critères qui ont été privilégiés car j’imagine qu’il a bien fallu faire des choix ?

Le critère vraiment discriminant a été l’originalité de la voix. Il me semble que ce qui fait qu’un poète ou simplement l’un de ses textes mérite d’être retenu est qu’il ne ressemble à aucun autre et surtout qu’il se démarque de ce que l’on nomme habituellement « poésie ». Il n’y a rien de plus désolant que la poésie jouant à être poétique…



Finalement, une part de subjectivité dans ce choix ?

Oui et je l’assume totalement. Je persiste et je signe sans aucune ambigüité, une autre personne aurait fait un autre choix mais il n’est pas certain que cet autre choix aurait été de moindre ou de meilleure qualité littéraire. C’est donc, pour ce qui concerne ce corpus, ma part de subjectivité que j’ai sollicitée.



Comment avez-vous classé ces auteurs ?

A un classement par ordre alphabétique, neutre donc, ou un ordre chronologique, j’ai préféré un classement reprenant les grandes tendances : Les père fondateurs, le riacquistu, le disincantu, les poètes en marge de ces courants et les poètes émergents.



Parmi vos choix, des auteurs en corse mais aussi en français ?

Question essentielle ! Pour certains, la poésie corse ne peut l’être qu’en langue corse. Pour d’autres, on ne peut se limiter à cette définition restrictive et il convient d’y ajouter les Corses qui composent en langue française, et même ceux qui n’étant pas corse d’origine, ont choisi d’y vivre.



