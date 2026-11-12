Tempête Charles : de la pluie et de fortes rafales de vent attendues en Corse, l’île en vigilance jaune

Après avoir touché le Portugal et l’Espagne en début de semaine, la tempête Charles arrive en France, et notamment en Corse. Météo-France a placé l’île en vigilance jaune pour les paramètres « pluie-inondation » et « crues » pour la journée de jeudi, auxquelles viendra s’ajouter une vigilance jaune pour le paramètre « vent », active à partir de 15h, et une vigilance jaune « vagues-submersion » pour la Corse-du-Sud. Selon les prévisions, le phénomène devrait arriver « par le sud-ouest et donner sur les reliefs exposés à l’ouest des cumuls sur 24 heures de l’ordre de 120 à 150 mm localement ». « Le côté est de l’île et même le bord de mer à l’ouest seront moins concernés », explique Jean-Marc Malfitano, prévisionniste au centre Météo-France d’Ajaccio. « On attend par exemple à Ajaccio entre 10 et 20 mm pour la journée d’aujourd’hui. Les cumuls ont commencé doucement ce matin, ils devraient s’accentuer d’ici la mi-journée et perdurer jusqu’à la mi-journée de demain. »





Du vent de sud-ouest est également attendu aujourd’hui, principalement sur le côté occidental de la Corse. « On va avoir une mer assez agitée, avec des hauteurs de vagues de l’ordre de 2,50 m sur le bord des golfes », précise Jean-Marc Malfitano. « On entre en vigilance vagues-submersion à partir de 19h, et ça devrait perdurer au moins toute la journée de vendredi. Du côté du vent, on va avoir des rafales assez fortes sur tout le relief, dépassant les 100 km/h, notamment sur la région de Conca à Porto-Vecchio, et il devrait encore y avoir des rafales demain, notamment à 130 km/h dans le Cap Corse. » Selon les prévisions de Météo-France, la situation devrait s’améliorer vendredi à la mi-journée.





Les autorités appellent à la prudence





Face aux conditions météorologiques, les préfectures de Haute-Corse et de Corse appellent la population à la vigilance et rappellent les consignes de prudence : ne pas s’engager à pied ou en voiture sur une voie immergée, respecter les déviations mises en place, ne pas s’abriter sous les arbres, respecter les consignes données par les services de sécurité, éviter les promenades en forêt et les sorties en montagne, mettre hors d’eau le mobilier et surveiller la montée des eaux dans les zones inondables et ne pas se promener le long des berges de rivières situés à l’aval de barrages. Pour suivre l'évolution de l’épisode, il est possible d’appeler le service vigilance météo au 05 67 22 95 00 ou de se connecter au site de Météo-France.

