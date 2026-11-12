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Danse - Deux jeunes Calvais brillent aux championnats d’Europe à Madrid


La rédaction le Jeudi 12 Novembre 2026 à 10:45

Léo Spurr et Marie Orticoni, deux jeunes danseurs de l’association Attitude de Calvi, se sont distingués lors des championnats d’Europe de danse organisés ce week-end à Madrid. Ils reviennent avec une médaille d’or, un titre de champion d’Europe et une médaille de bronze.



Danse - Deux jeunes Calvais brillent aux championnats d’Europe à Madrid
Le parcours de Léo Spurr et Marie Orticoni avait débuté à Ajaccio, lors du concours régional organisé par la Confédération de danse. Tous deux y avaient remporté un premier prix, leur ouvrant les portes du championnat de France à Bordeaux.
Lors de cette étape nationale, les deux jeunes Calvais avaient décroché chacun une médaille d’or, avec une moyenne supérieure à 17/20, synonyme de qualification pour la finale européenne à Madrid.

Léo Spurr sacré champion d’Europe
À Madrid, Léo Spurr a remporté le titre de champion d’Europe en catégorie 4 préprofessionnelle contemporain, la plus haute catégorie de la compétition. Une performance qui lui vaut également plusieurs stages à Madrid, Rotterdam, à l’École nationale de danse de Marseille et à Epsedanse, à Montpellier. Il a aussi reçu une proposition d’audition pour intégrer une compagnie professionnelle à Rotterdam.
De son côté, Marie Orticoni a décroché la médaille de bronze dans la catégorie EAT (Examen d’aptitude technique), en jazz.
Ces résultats viennent récompenser le travail et l’engagement des deux danseurs de l’association Attitude, qui ont porté les couleurs de Calvi et de la Corse jusqu’au podium européen.





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