U tempu in Corsica
Temps perturbé ce jeudi sur l'île avec pluie et vent au programme. L'après-midi, avec une forte activité pluvieuse, les cumuls d'eau s'annoncent significatifs, notamment sur l'ouest de la Corse. Les rafales atteignent localement 80 à 100 km/h sur le relief et les extrémités. Les températures maximales se situent toujours au-dessus de 20 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
(@cni)