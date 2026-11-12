CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  José Murati, coach sportif à Bastia 18/11/2026 Autonomie - Le gouvernement annule la réunion du 12 novembre mais maintient le dialogue 11/11/2026 Ghjuvan Camellu Pasquali : « Di Stintu è di Core », un premier album pour explorer de nouveaux horizons musicaux 11/11/2026 « Les hommes sans épaules » : Un bel hommage à la poésie corse contemporaine 11/11/2026

U tempu in Corsica


le Jeudi 12 Novembre 2026 à 07:05

Temps perturbé ce jeudi sur l'île avec pluie et vent au programme. L'après-midi, avec une forte activité pluvieuse, les cumuls d'eau s'annoncent significatifs, notamment sur l'ouest de la Corse. Les rafales atteignent localement 80 à 100 km/h sur le relief et les extrémités. Les températures maximales se situent toujours au-dessus de 20 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos