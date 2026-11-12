Corte - Une crue exceptionnelle du Tavignani endommage à nouveau le pont de Baliri !

Ce jeudi 12 novembre 2026 le Tavignani a établi un nouveau record. En effet, à 15 h 05, très précisément, le limnigraphe installé au Pont Vieux, à une centaine de mètres en aval du pont de Baliri, l’eau a atteint 9,40 mètres.

Il faut savoir que lors de la crue du 5 novembre 2023 qui avait emporté le même pont, l’eau avait été mesurée à 5,86 mètres. « Cette situation est bien sûr l’une des conséquences du réchauffement climatique où les événements extrêmes, notamment les périodes de basses eaux qui vont s’étaler au moins sur 5 mois, au lieu de 2 mois il y a à peine 30 ans. Forcément, les crues sont encore plus importantes que par le passé et on bat tous les ans des records », affirme Antoine Orsini, hydrobiologiste à l’Université de Corse. « Le moteur de cette bombe climatique c’est bien sûr la température de l’eau de la mer Méditerranée. C’est la raison pour laquelle nous avons eu, malheureusement, ces catastrophes sur la façade Est de la Corse qui ont causé la mort de trois personnes à Solaro et Porto-Vecchio ».





En revanche, même si la Restonica est montée de 2,45 mètres, contre 3,38 mètres en 2023, on constate que la vallée a été beaucoup moins arrosée que celle du Tavignani. Du côté du Vecchju, la rivière est montée de 4,05 mètres contre 5,16 mètres en octobre 2023, tandis que son record de 2016 était de 6,27 mètres.

Antoine Orsini, qui a expliqué dernièrement lors d’une conférence pour les services de l’Etat et l’Office de l’Environnement, que sur 120 km² « il y a eu sur 24 heures 471 mm de pluie sur la zone de Solaro. Ce chiffre ramené sur 120 km² cela nous donne pas moins de 50 millions de mètres cubes, soit deux fois la contenance du barrage de Calacuccia. Ce chiffre fait peur. Et il faut s’attendre à de nouvelles catastrophes dans les années à venir ».





A 16 h 20, le Tavignani avait entamé sa décrue et la hauteur d’eau était mesurée à 4,59 mètres. « Le précédent record pour la Tavignani datait du 20 décembre 2016 avec 8,44 mètres. 6,76 mètres en 2015 et novembre 2023 à 6,66 mètres. Alors oui, l’eau est passée par-dessus le pont de Baliri causant des dégâts sur les rambardes qui ont été emportées. Mais après la catastrophe de novembre 2023, des travaux avaient été conduits par la Communauté des Communes de Corte Centre Corse dans la haute vallée. En effet, nous avons entrepris de couper des arbres au bord du fleuve et nous les avons fait tronçonner en morceaux d’un mètre. Je pense que grâce à cette action, le pont de Baliri a été sauvé cette fois. Cela démontre une fois encore l’importance de la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) », a développé Antoine Orsini.





La crue spectaculaire de ce jeudi 12 novembre a été provoquée par des fortes précipitations de l’ordre de 130 mm durant les deux premières heures de la matinée dans la haute vallée du Tavignani. « En revanche, nous avons eu des intensités de l’ordre de 15 mm à 20 mm par heure durant près de quatre heures. Les sols étaient saturés au préalable et ils ne pouvaient plus absorber les nouvelles précipitations. La douceur de cette masse d’air a fait aussi que nous avons eu des pluies à toutes les altitudes. Nous n’avons pas eu de neige au-dessus de 2000 mètres. Ce qui a aggravé les écoulements dans les bassins versants et nous avons eu des ruissellements très importants partout provoquant une montée rapide et soudaine du fleuve. Dans la soirée, nous attendons un nouvel épisode de forte intensité qui devrait durer deux heures. En revanche à partir de minuit, même si les pluies vont se poursuivre, leur intensité sera moindre. Nous devrions avoir des précipitations jusqu’à ce vendredi après-midi », a expliqué Jean-Michel Terramorsi, prévisionniste à Météo France.





Dans un communiqué, la préfecture de la Haute-Corse précise que le département de la Haute-Corse est placé en vigilance jaune pour le phénomène pluie-inondation jusqu’à ce jeudi minuit, à minima, et en vigilance orange pour le Tavignani en aval de Corte.

« En centre Corse, les cumuls de pluies continues ont provoqué un débit important du Tavignano. Les communes concernées par la montée des eaux du Tavignano sont : Corte, Poggio- di-Venaco, Riventosa, Venaco, Altiani, Piedicorte-di-Gaggio, Antisanti, Aleria. Face à cette situation et cette vigilance jaune toujours en cours, il est strictement interdit de s’approcher du cours d’eau. La mairie de Corte a activé son Plan Communal de Sauvegarde (PCS) par mesure de prévention. En raison des risques, la préfète de la Haute-Corse a décidé d'activer ce jour à 16h00, le Centre Opérationnel Départemental (COD) afin d'assurer une coordination renforcée de l'action des services de l'État et de l'ensemble des acteurs mobilisés."

La préfecture de la Haute-Corse appelle l’ensemble de la population à la prudence et rappelle les principales consignes de sécurité à respecter :

• Ne pas s’engager, à pied ou en voiture, sur une voie immergée,

• Respecter les déviations mises en place,

• Ne pas s’abriter sous les arbres,

• Respecter les consignes données par les services de sécurité,

• Éviter les promenades en forêt et les sorties en montagne,

• Dans les zones inondables, mettre hors d’eau le mobilier et surveiller la

montée des eaux

• Ne pas se promener le long des berges de rivières situés à l’aval de barrages,

• Se mettre à l'écoute de la station de radio ICI RCFM et France 3 Corse Via

Stella

• Suivre en temps réel l’état du réseau routier : https://inforoutes.isula.corsica/

• Il est conseillé de s’informer de l’évolution de l’épisode :

- Soit en appelant le service vigilance météo au 05 67 22 95 00

- Soit en se connectant au site http://vigilance.meteofrance.com