Bastia - « Forza à tè » : Quand des lycéens s’engagent pour la prévention et la solidarité…

A l'initiative de leurs deux enseignantes de biologie et physiopathologie humaines, Chloé Rossignol et Cynthia Palmieri, les élèves de terminales ST2S, Sciences et Technologies de la Santé et du Social, du lycée Paul Vincensini se sont mobilisés autour de l'opération « Forza à té », un projet pédagogique et solidaire dans le cadre d’Octobre Rose, un projet pédagogique lié à l'orientation. « Ce projet est en relation avec le milieu professionnel et après la partie théorique, ce volet était une partie pratique et nous poursuivrons aussi avec des actions pour le Téléthon ou encore sur le cancer de la peau » explique Chloé Rossignol. « Ce projet est né d’une discussion, d’une constatation qu’aujourd’hui on faisait beaucoup de Com, notamment via les réseaux sociaux mais qu’il manquait des actions humaines et nous avons vite trouvé des élèves motivés et impliqués dans le projet » ajoute Cynthia Palmieri.





Le projet est vite suivi par la Principale de l’établissement, Mélanie Salacroup, d’autres enseignants, du Lions’Club et diverses entreprises. Au total deux classes de ST2S, soit une soixantaine d’élèves ont permis au projet d’aboutir. Une journée qui n’est aussi pas anodine dans le cadre de la préparation du bac. « La journée permet de préparer les épreuves du baccalauréat chimie, biologie et physiopathologie humaine qui a un coefficient 13 au bac et grand oral coefficient 14 en travaillant l'argumentation et la prise de parole » souligne Chloé Rossignol.







Sage-femme, écrivaine, cadre hospitalier...

Caroline Pellici, sage-femme libérale à Bastia, est intervenue la première axant son exposé sur la prévention et le dépistage. « Vous êtes jeunes, le cancer ne vous concerne pas aujourd’hui, mais vous devez y être sensibilisés et il est important dans parler dès le lycée. Mon intervention n’a pas pour but de vous faire peur, son objet est de vous livrer des infos utiles : connaitre son corps, repérer un changement inhabituel, savoir quand consulter, prendre soin de sa santé ». Chaque année 61 000 cas nouveaux sont détectés et le cancer du sein est la 1ère cause de décès par cancer. « A votre âge, il est rare mais il est important de savoir à quoi il ressemble, l’utilité du dépistage, le diagnostic à faire entre 50 et 74 ans car 80% des cancers du sein surviennent après 50 ans ». Et l’intervenante de leur souligner l’importance du suivi gynécologique, comment réduire les risques, notamment limiter sa consommation de tabac ou d’alcool, avoir une meilleure hygiène de vie… «20 000 cancers du sein peuvent être évités en suivant ces conseils » précise-t-elle.





Le ton est rassurant, professionnel, il convainc. A la suite de cet exposé, des élèves lui poseront des questions sous forme de quizz, fruit de leur réflexion sur le sujet. La journée s’est poursuivie avec l’idée originale d’étudier le parcours fictif de Sophie, 47 ans, habitant Bastia. Un choix pédagogique qui les a entraînés à analyser une situation concrète, comme au bac. Puis rencontre avec Fouzia Dahmouni et Béatrice Peretti de l'association « Sœur de combat, et présentation du service d’oncologie de l'hôpital de Bastia par Magalie Delbove, cadre du service. Les élèves lui ont remis 20 « Pink box » destinées à apporter du réconfort aux personnes touchées par la maladie. « On a évité les gourmandises et les douceurs pour se concentrer sur des produits adaptés dont les patientes ont besoin » souligne Chloé Rossignol.





L'après-midi a été consacrée à la projection du film « La tresse », suivie d'une rencontre en visioconférence avec Laetitia Colombani, écrivaine et réalisatrice du film. « La tresse » est l'histoire de trois femmes : Smita, une Indienne, qui désire sortir sa fille de la misère et la faire rentrer dans une école, Giulia, une Italienne, qui succède à feu son père pour diriger l'entreprise familiale au bord de la faillite et Sarah, une avocate canadienne, qui apprend qu'elle a un cancer. Un moment important, touchant, très suivi par l’ensemble des élèves. « Forza à tè ne se limite pas à Octobre Rose, il rassemble les futures initiatives des élèves autour de la santé, de la prévention et de la solidarité, toujours en lien avec leur formation et leur projet d'orientation. Notre objectif en tant qu'enseignantes et de montrer aux élèves que les connaissances acquises en classe peuvent devenir des actions concrètes et utiles aux autres, tout en les aidant à construire leur avenir professionnel » conclut Cynthia Palmieri.

