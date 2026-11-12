La retenue collinaire d’Ena Longa, située au sud du barrage de Figari, présente un risque de rupture

tient " à préciser très clairement que le barrage de Talza-Figari n'est absolument pas fragilisé et ne présente aucun risque de rupture.

L’ouvrage est sécurisé, y compris après les épisodes de fortes pluies récemment enregistrés.

Il est essentiel de ne pas faire d'amalgame entre la reservoir d'Ena Longa et le barrage de Talza-Figari. La retenue collinaire d'Ena Longa est un réservoir privé et non la propriété de l'OEHC" .

Les conséquences des violentes intempéries des 4 et 5 novembre continuent de se faire sentir dans l’Extrême-Sud de la Corse. Après les inondations et les éboulements qui ont perturbé le réseau routier ces derniers jours, c’est désormais la retenue collinaire d’Ena Longa, au sud du barrage de Figari, qui fait l’objet d’une attention particulière.Les fortes précipitations ont en effet endommagé l’ouvrage. Une situation qui fait craindre une rupture de la réserve et ses conséquences pour les secteurs situés en contrebas. « Face au risque de voir le barrage céder et déverser une quantité d'eau très importante en aval, il a été décidé de fermer à la circulation la RT40 située en contrebas », indique la préfecture de Corse-du-Sud. Par mesure de sécurité, l'accès aux chemins de randonnée ainsi qu'à la plage de Ventilègne a également été interdit.Pour réduire ce risque, une opération de pompage a débuté ce jeudi matin. Un détachement de militaires de l'Unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile numéro 5 (UIISC 5), basée à Corte, a été déployé sur place afin de procéder à la vidange de la retenue. « Ce travail d'urgence doit permettre de réduire le risque de rupture du barrage et sécuriser les travaux sur l'ouvrage dans les prochains jours », précise la préfecture.En attendant que le risque soit écarté, les restrictions restent en vigueur. Les autorités appellent ainsi la population à respecter strictement les interdictions de circulation et d'accès au secteur.Par ailleurs dans un communiqué m'Office d'équipement hydraulique de la Corse