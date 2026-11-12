Précarité en Corse : 90 % des ménages accompagnés par le Secours Catholique vivent sous le seuil de pauvreté

En Corse, neuf ménages sur dix rencontrés par le Secours Catholique vivent sous le seuil de pauvreté : c’est l’un des principaux constats du rapport 2026 de l’association sur l’état de la pauvreté en France. Publiées à partir des données recueillies en 2025, les statistiques dressent un état des lieux de la précarité sur l’île, entre faibles niveaux de ressources et difficultés à faire face aux dépenses du quotidien. Parmi les ménages rencontrés par le Secours Catholique en Corse, 90 % vivent sous le seuil de pauvreté, et 54 % d’entre eux se trouvent même en situation d’extrême pauvreté, avec un niveau de vie médian qui s’établit à seulement 871 euros par mois. Autre indicateur : 76 % des ménages rencontrés par l’association sont confrontés à des impayés, dont le montant médian atteint 835 euros.





Des difficultés qui touchent directement les dépenses les plus essentielles. Selon les données du Secours Catholique, 37,2 % des demandes d’aide concernent l’alimentation, alors que le paiement des loyers et des factures d’énergie ou d’eau représente quant à lui 34,9 % des besoins exprimés. « Plus de 15 % de la population vit sous le seuil de pauvreté au niveau national, le plus haut taux depuis 30 ans, et la Corse n’échappe absolument pas à ça », explique Hervé Rameau, vice-président de la délégation corse de l’association. « Dès lors qu’on a des crises qui se succèdent, avec des événements comme l’augmentation des carburants ou le prix de l’alimentation, ça fait basculer un nombre assez important de personnes depuis cette corde raide vers la pauvreté. »





Une précarité qui dépasse les seules difficultés financières





Au-delà des ressources disponibles, le rapport du Secours Catholique rappelle que la pauvreté recouvre plusieurs réalités. Les difficultés peuvent également concerner l’accès aux droits, la santé, le logement ou encore l’isolement. À l’échelle nationale, plus de la moitié des ménages accompagnés par l’association cumulent au moins deux dimensions de la pauvreté. Le rapport souligne également la diversité des profils concernés. Près de 40 % des personnes rencontrées par l’association en France sont des enfants. La pauvreté touche ainsi des personnes seules, des familles, mais aussi des personnes qui exercent une activité professionnelle sans disposer de revenus suffisants pour couvrir toutes leurs dépenses quotidiennes. « Les nouveaux profils qui apparaissent, ce sont plutôt des gens qui ont un emploi, parfois à temps complet, mais qui, fragilisés antérieurement, se retrouvent dans des conditions qui ne leur permettent plus d’assumer les charges du quotidien », précise Hervé Rameau. « Le travail protège de moins en moins contre la pauvreté. Pour le reste, on a clairement une surreprésentation des femmes seules ou des mères isolées. »





Selon le vice-président du Secours Catholique en Corse, l’île possède des caractéristiques qui lui sont propres, à commencer par la ruralité. « C’est notamment le rôle de la mobilité dans la pauvreté. Quand on a besoin de se déplacer pour aller chercher un service public ou pour faire des courses, automatiquement, la mobilité est un facteur aggravant. » Il alerte également sur « le regard des autres ». « On constate une plus grande solidarité, en particulier familiale, mais il y a aussi le problème du regard des autres. La Corse est statistiquement la région la plus pauvre de France, et je pense qu'une partie de la pauvreté, ici plus qu'ailleurs, reste cachée pour éviter le regard des autres », indique-t-il.





Rompre l'isolement et recréer du lien social





Pour répondre à ces difficultés, le Secours Catholique déploie plusieurs dispositifs sur le territoire insulaire. Accueils de jour, food truck solidaire, accompagnements individuels, boutiques solidaires, ateliers ou encore apprentissage du français : les initiatives sont diverses et ne se limitent pas à l’aide alimentaire. L’association entend également lutter contre l’isolement, faciliter l’accès aux droits et recréer du lien social. Une dimension essentielle pour accompagner durablement les personnes en situation de précarité. « On a environ 160 bénévoles dans neuf équipes locales, et on a une grande variété d’activités », souligne Hervé Rameau. « Tout ça n'a finalement qu'un seul objectif : créer des espaces et des occasions de rencontre avec les personnes qui vivent une précarité assez importante de telle sorte qu'on puisse leur apporter de l'écoute et qu'on puisse les accompagner vers un retour à l'autonomie. La pauvreté est vraiment quelque chose de multidimensionnel, et il y a des personnes qui perdent confiance en leur capacité à dépasser leurs difficultés. C’est pour ça qu’il faut reconnaître la pauvreté dans toute sa complexité pour la prévenir et la combattre. »

