Calvi : l’ARS Corse confirme le maintien des urgences 24 heures sur 24 et débloque de nouveaux moyens

Le service des urgences du centre hospitalier de Calvi continuera de fonctionner 24 heures sur 24, toute l’année. C’est l’engagement réaffirmé par Christelle Boucher-Dubos, directrice générale de l’ARS Corse, à l’occasion d’un conseil de surveillance exceptionnel de l’établissement qui s'est tenu ce jeudi.

Dans un communiqué, l’agence tient à dissiper les incertitudes concernant l’avenir de ce service, confronté à d’importantes difficultés de recrutement. Elle rappelle que son autorisation de fonctionnement a été renouvelée en 2026, avec une ouverture prévue 24 heures sur 24 et 365 jours par an.

Pour autant, la situation reste délicate. Le centre hospitalier peine à recruter des médecins, notamment pour assurer le fonctionnement de ses urgences. L’objectif affiché par l’ARS est désormais de permettre à l’établissement de reconstituer des équipes médicales suffisamment stables pour garantir la continuité des soins.



Une dérogation de quatre mois pour faciliter les recrutements

Pour répondre aux difficultés immédiates, l’ARS Corse propose d'accorder au centre hospitalier une dérogation temporaire à la réglementation encadrant les contrats médicaux. Prévue pour une durée de quatre mois, cette mesure doit donner davantage de souplesse à l’établissement pour recruter des praticiens.

L’agence annonce également un soutien financier pérenne de 150 000 euros par an, spécifiquement affecté au fonctionnement du service des urgences.

Ces dispositions doivent accompagner la réorganisation interne de l’hôpital, menée en lien avec le Groupement hospitalier de territoire (GHT) de Haute-Corse. L’ARS évoque une période de trois mois pour poursuivre ce travail et parvenir à une organisation plus stable.

Le communiqué mentionne ainsi deux échéances distinctes, de quatre mois pour la dérogation sur les contrats médicaux et de trois mois pour le travail de réorganisation, sans préciser davantage leur articulation.



2,2 millions d’euros pour installer une IRM à Calvi

Au-delà des difficultés des urgences, l’ARS confirme un autre engagement financier pour le centre hospitalier de Calvi : la prise en charge intégrale, à hauteur de 2,2 millions d’euros, des travaux nécessaires à l’installation d’un appareil d’imagerie par résonance magnétique (IRM).

Cet équipement doit permettre de renforcer l'offre de soins en Balagne et de faciliter l'accès aux examens diagnostiques à proximité du domicile des patients.

L’agence ne précise toutefois pas, dans son communiqué, le calendrier des travaux ni la date prévisionnelle de mise en service de l’appareil.



Le 15 pour orienter les patients

Enfin, l’ARS Corse rappelle l’importance d’une bonne orientation des patients afin de préserver les capacités d’accueil des services d’urgences.

Lorsque le médecin traitant n’est pas disponible, elle recommande de composer le 15, qui assure également une mission de service d’accès aux soins. Un professionnel de santé peut ainsi évaluer la situation et orienter le patient vers une prise en charge adaptée.

Si les annonces de l’ARS confirment la volonté de maintenir et de renforcer l’offre hospitalière à Calvi, la stabilisation effective du service des urgences reste conditionnée à la capacité de l’établissement à recruter durablement des médecins. C’est sur ce point que devront désormais se traduire les engagements annoncés.