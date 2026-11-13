La Ville de Bastia adopte son plan d’adaptation au dérèglement climatique

Le conseil municipal de Bastia a présenté et adopté, ce jeudi 12 novembre, son plan communal d’adaptation au dérèglement climatique. Première ville de Corse à se doter d’un tel document, son objectif est simple sur le papier : établir une stratégie globale pour se prémunir des effets du changement climatique. « On n’est plus dans le temps du constat, mais dans celui de l’action et de l’anticipation », dira Lauda Guidicelli, adjointe à la transition écologique, lors de la présentation du rapport.



Cela passe par l’adaptation de la ville, des espaces publics, des écoles, des logements et des lieux de vie pour faire face à des conséquences diverses comme les fortes chaleurs, la sécheresse, les inondations ou encore les incendies. Les drames survenus en Corse durant les dernières intempéries étaient encore dans les esprits lors de ce conseil municipal. Si de nombreuses mesures sont déjà prises et que des outils existent déjà, comme les îlots de fraîcheur, l’accompagnement des personnes fragiles durant la canicule ou encore le programme Scola Fresca et les 500 arbres plantés, ce plan vise surtout à « passer à une véritable stratégie municipale et d’une approche fragmentée à une approche globale », expliquera l’adjointe au maire de Bastia.



Gilles Simeoni a rappelé de son côté l’enjeu de se doter de ce plan, citant les rapports du GIEC et de Météo-France : « 2,1 degrés supplémentaires en moyenne en Corse, 139 jours de sécheresse par an et un niveau de la mer s’élevant de 25 cm à l’horizon 2050 ». Pour lui : « Ce rapport est essentiel pour la mandature et les mandatures à venir ».

Désormais, pour la Ville de Bastia, l'objectif, a expliqué la majorité, est « d’identifier les vulnérabilités du territoire et de capitaliser sur le retour d’expérience des autres collectivités » et surtout de « mettre en place une stratégie claire et argumentée pour trouver des financements ».



Car l’adaptation au dérèglement climatique a un coût. Gilles Simeoni a avancé le chiffre de 15 millions d’euros sur la mandature pour adapter les écoles de la ville au dérèglement climatique. Une priorité, a-t-il indiqué, avant de lister les grandes étapes de son plan, qui va débuter par un diagnostic des établissements « qui sont tous différents ». Rappelant que « certains sont chauffés au gaz, d’autres au fioul » et qu’il faudra les déconnecter pour les brancher à d’autres sources d’énergie.



Interpellé par l’opposition sur la non-mise en place de climatisation dans les écoles pour faire face aux fortes chaleurs, le maire de Bastia a rappelé l’état de l’enveloppe thermique des bâtiments : « Mettre la climatisation serait comme remplir une cruche percée », avant d’indiquer que, dès l’été prochain, les écoles seront dotées de « zones de refuge climatique et d’un renforcement de l’ombrage ». 337 000 euros seront dédiés à l’installation de climatisations dans les réfectoires.



Gilles Simeoni a aussi évoqué le besoin de protéger les populations les plus fragiles face aux conséquences du changement climatique, citant les 5 000 logements sociaux et les habitants en situation de précarité.

Un plan qui peine à convaincre une partie de l’opposition. Si Jean-Martin Mondoloni et Hélène Salge ont voté pour, le groupe Populu di Bastia de Nicolas Battini s’est abstenu. Julien Morganti et Sylvain Fanti ont voté contre, comme l'ensemble du groupe Uniti. Le premier s’interroge sur le bilan de « douze ans de mandature », mais aussi sur le manque d’entretien des arbres ou encore sur des projets qui ne vont pas dans le sens de l’adaptation au dérèglement climatique, comme « une verrière sur le projet du théâtre pour un restaurant ».



Sylvain Fanti fustige de son côté « une vision pas claire qui peut amener à passer à côté de l’essentiel », rappelant que « les crises vont durement frapper la Corse » avec les contraintes de l’insularité. Pour l’élu de droite, « proclamer l’urgence ne suffit pas, il faut l’adapter et la financer », mettant en garde contre « chaque euro mal employé ».

Le dérèglement climatique n’attendra pas la fin des débats pour impacter fortement les Bastiais.