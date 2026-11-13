A màghjina - Una stonda sottu à Capu Borba
Sur l'itinéraire du point culminant de la Corse, escale sous un sommet situé au nord-ouest du Monte Cintu, le Capu Borba ( 2 305 m) pour Stéphane Ponce. Au bord d’un torrent, entre rochers et feuillages dorés, l’automne habille la montagne corse. Une halte au calme, le temps de savourer un thé chaud dans un décor où la nature impose son rythme.
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