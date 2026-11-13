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A màghjina - Una stonda sottu à Capu Borba


le Vendredi 13 Novembre 2026 à 07:25

Sur l'itinéraire du point culminant de la Corse, escale sous un sommet situé au nord-ouest du Monte Cintu, le Capu Borba ( 2 305 m) pour Stéphane Ponce. Au bord d’un torrent, entre rochers et feuillages dorés, l’automne habille la montagne corse. Une halte au calme, le temps de savourer un thé chaud dans un décor où la nature impose son rythme.
Si vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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