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Les brèves

Ensemble vocal du Cap Corse : appel aux choristes  13/11/2026

Sylvia Girolami et l’Ensemble vocal du cap corse qu’elle dirige ont le projet de travailler le “Stabat Mater ” de Karl Jenkins, compositeur et musicien gallois.
Composée en 2008, cette œuvre chorale et orchestrale contemporaine revisite le « Stabat Mater » dans une écriture à la fois intense, accessible et très expressive. Mêlant poème médiéval et textes traditionnels en anglais, arabe, araméen, grec, hébreu, elle propose un véritable voyage entre Orient et Occident et transcende les frontières musicales.
Les répétitions auront lieu à partir de janvier,
- à Erbalunga un dimanche par mois (3/01, 24/01, 28/02, 21/03, 04/04, 25/04, 09/05, 23/05,13/06, 27/06)
- à Bastia le samedi matin de 10 à 12h.
Deux concerts sont prévus pour septembre ou octobre 2027.
Toute personne désireuse de participer à ce projet est invitée à se renseigner auprès de Sylvia Girolami au 06 12 32 66 73, ou bien par mail : sylviagirolami@orange.fr "

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