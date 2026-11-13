Bastia : une personne décède après avoir été heurtée par un train

L'accident s'est produit ce vendredi matin, aux alentours de 8h50, à Bastia, à hauteur du magasin BUT. Une personne a été heurtée par un train. La victime est décédée.
À la suite de cet accident, environ 140 passagers qui se trouvaient à bord du train, en majorité des mineurs, ont été transférés vers un autre train afin de poursuivre leur trajet.
Plus d'infos à venir.
À la suite de cet accident, environ 140 passagers qui se trouvaient à bord du train, en majorité des mineurs, ont été transférés vers un autre train afin de poursuivre leur trajet.
Plus d'infos à venir.
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