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Bastia : une personne décède après avoir été heurtée par un train


La rédaction le Vendredi 13 Novembre 2026 à 11:39

Une personne a perdu la vie ce vendredi 13 novembre après avoir été heurtée par un train à Bastia, à hauteur du magasin BUT. Environ 140 passagers, majoritairement des mineurs, ont dû être transférés vers un autre train, indique le SIS de Haute-Corse



Bastia : une personne décède après avoir été heurtée par un train
L'accident s'est produit ce vendredi matin, aux alentours de 8h50, à Bastia, à hauteur du magasin BUT. Une personne a été heurtée par un train. La victime est décédée.
À la suite de cet accident, environ 140 passagers qui se trouvaient à bord du train, en majorité des mineurs, ont été transférés vers un autre train afin de poursuivre leur trajet.
Plus d'infos à venir.




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