Bastia - Après un accident, la police retrouve deux conducteurs sans permis, dont un au volant d’un véhicule volé

Une intervention pour un accident de la circulation a débouché sur plusieurs interpellations en Haute-Corse. Selon les informations communiquées par la Police nationale de Haute-Corse, un équipe de la DIPN dépêchée sur les lieux a découvert un véhicule immobilisé au milieu de la chaussée, sans aucun occupant à bord.

Alors qu’ils sécurisaient les lieux et régulaient la circulation, les policiers ont recueilli les témoignages de personnes présentes. Leurs indications ont permis de repérer les occupants du véhicule accidenté, qui avaient quitté les lieux à bord d’une autre voiture.



Sans permis et une voiture volée

Le contrôle du second véhicule a permis aux policiers d’identifier le conducteur impliqué dans l’accident initial. Les vérifications ont révélé qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire. Il a également été dépisté positif aux stupéfiants.

Mais les constatations ne se sont pas arrêtées là. Les policiers ont découvert que la voiture utilisée pour quitter les lieux était signalée volée. Son conducteur circulait lui aussi sans permis de conduire.

Les personnes impliquées ont été interpellées et une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes des faits et les responsabilités de chacun