A màghjina - U Libecciu infiarà u celu di Bastia
Au-dessus de Santa Maria et de la citadelle de Bastia, le Libecciu dessine un ciel tourmenté. Les nuages sombres se mêlent aux dernières lueurs orangées du soleil couchant, au-dessus des toits de la vieille ville et de la mer Tyrrhénienne
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