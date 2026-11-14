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A màghjina - U Libecciu infiarà u celu di Bastia


le Samedi 14 Novembre 2026 à 07:20

Au-dessus de Santa Maria et de la citadelle de Bastia, le Libecciu dessine un ciel tourmenté. Les nuages sombres se mêlent aux dernières lueurs orangées du soleil couchant, au-dessus des toits de la vieille ville et de la mer Tyrrhénienne
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