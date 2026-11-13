Handball N2 : Corte – Ile-Rousse veut poursuivre la bonne série

L’envie, conjuguée à la combattivité et à la solidarité ont permis aux handballeurs cortenais de dominer leurs adversaires il y a quinze jours et de s’imposer de deux buts (34-32) à Istres. Une rencontre au cours de laquelle les hommes d’Adrien Magne ont mené régulièrement. Après avoir atteint la pause avec une avance de deux buts (16-18), ils ont poursuivi leur jeu en maîtrisant également les Istréens durant leurs temps faibles. Ils menaient même de trois buts à la 46e minute. Face à une formation réputée pour être difficile à jouer à la maison, les Cortenais ont parfaitement géré en réalisant le match idéal. Au final, le HB Corte – Ile-Rousse rentrait avec les trois points de la victoire en apercevant ainsi le podium.





Ce samedi, les Cortenais vont accueillir une formation Antiboise qui reste sur quatre victoires consécutives et qui occupe la deuxième place du classement général de cette poule 6 de la Nationale 2. Des Antibois qui ont affiché clairement leurs intentions d’accession en début de saison et qui progressent doucement et sûrement vers cet objectif. La partie s’annonce donc difficile pour les Cortenais qui devront afficher les mêmes valeurs que face à Istres ou encore Grenoble. De l’efficacité en attaque, de la solidarité, du sérieux et de la maîtrise en défense seront les ingrédients nécessaires pour venir à bout de ces redoutables antibois.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 15 heures au Cosec municipal de Corte devant un public que l'on espère nombreux pour porter ses couleurs jusqu’à la victoire et monter sur le podium...

Le groupe retenu par le coach cortenais devrait être le suivant : Hmidi, Aillaud, Mebarek, Galibert, Tramoni, Niang, Pinelli, Saura, Achalme, Chamekh, Lombes, Alfieri, Gex.

