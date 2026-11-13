Dressage équestre : 116 engagés et une première épreuve de paradressage adapté à Poggio-di-Venaco



Organisé dans le cadre du circuit régional du Comité régional d'équitation de Corse, ce concours réunira cavaliers et chevaux durant deux journées de compétition. Cette deuxième étape sera notamment marquée par deux nouveautés sur le circuit insulaire.





Une reprise de niveau Amateur Élite dimanche matin

Premier temps fort, dimanche à 10h45, avec la présentation d'une reprise Amateur Élite préliminaire, un niveau de difficulté supérieur à celui habituellement proposé lors des compétitions de dressage en Corse.

La cavalière Anna Dea Valéry, associée à son cheval Double Diamond, présentera cette reprise. Le couple participe également à des épreuves internationales juniors sur le continent.

Cette prestation permettra au public de découvrir un niveau technique encore peu représenté dans les concours insulaires.



Une première épreuve de paradressage adapté

Autre nouveauté, dimanche à partir de 14 heures, avec l'organisation d'une première épreuve de paradressage adapté.

Cette discipline s'adresse aux cavaliers en situation de handicap psychique ou mental, ainsi qu'aux personnes présentant des troubles du neurodéveloppement (TND). Elle permet la pratique du dressage dans des conditions adaptées aux capacités et aux besoins de chaque participant.

L'épreuve proposée, intitulée Para Dressage Adapté Club 4 niveau 2, suit les dispositions de la Fédération française d'équitation (FFE).

Elle se déroule sur une carrière de 40 mètres sur 20, avec une signalisation simplifiée au moyen de cônes. Plusieurs aménagements sont autorisés pour faciliter la participation des cavaliers : dictée de la reprise, aides vocales, utilisation de rênes ou de poignées adaptées. L'enseignant peut également accompagner le cavalier lors de sa présentation au jury.





Le cheval comme vecteur d'inclusion

Au-delà de la compétition, l'introduction du paradressage adapté constitue une étape dans l'ouverture des sports équestres aux personnes en situation de handicap en Corse.

La relation avec le cheval peut notamment favoriser la confiance en soi, la coordination et les interactions sociales. Si le paradressage adapté relève d'une pratique sportive et se distingue de l'équithérapie, ces deux approches témoignent de l'intérêt du cheval dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap.

Avec cette nouvelle épreuve, le circuit régional de dressage élargit ainsi les possibilités de participation à la compétition équestre sur l'île.