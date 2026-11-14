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U tempu in Corsica


le Samedi 14 Novembre 2026 à 07:05

Au ciel lumineux du matin succède un temps plus couvert avec des averses qui affectent surtout le Sud de l'île. En soirée c'est toute la Corse qui passe sous le régime des averses. Températures maximales : 20 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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