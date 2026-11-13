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Bastia : un motard blessé dans une collision avec une voiture avenue du Maréchal-Sébastiani


La rédaction le Vendredi 13 Novembre 2026 à 18:41

Un accident de la circulation impliquant une moto et une voiture s’est produit ce vendredi 13 novembre, peu avant 18 heures, avenue du Maréchal-Sébastiani, à Bastia. Le motard, blessé et considéré en urgence relative, a été pris en charge par les sapeurs-pompiers de Bastia. Il a ensuite été évacué vers le centre hospitalier de Bastia pour y recevoir des soins.
Les circonstances de l’accident ne sont pas encore précisées.







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