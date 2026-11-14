Grand excès de vitesse sur la T20 à Vero : un automobiliste contrôlé à 156 km/h au lieu de 80

Un important excès de vitesse a été relevé sur la T20, sur la commune de Vero, en direction d’Ajaccio. Les militaires de la brigade motorisée (BMO) d’Ajaccio ont contrôlé un véhicule à 156 km/h sur une portion de route limitée à 80 km/h.
Après application de la marge technique, la vitesse retenue s’établit à 148 km/h, soit 68 km/h au-dessus de la limitation autorisée.
Face à cette infraction, le conducteur a fait l’objet d’une suspension administrative immédiate de son permis de conduire. Il devra également répondre de cet excès de vitesse devant la justice.
Après application de la marge technique, la vitesse retenue s’établit à 148 km/h, soit 68 km/h au-dessus de la limitation autorisée.
Face à cette infraction, le conducteur a fait l’objet d’une suspension administrative immédiate de son permis de conduire. Il devra également répondre de cet excès de vitesse devant la justice.