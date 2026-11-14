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Grand excès de vitesse sur la T20 à Vero : un automobiliste contrôlé à 156 km/h au lieu de 80


La rédaction le Samedi 14 Novembre 2026 à 09:08

Les gendarmes de la brigade motorisée d’Ajaccio ont intercepté un automobiliste circulant, vers Ajaccio, à 156 km/h sur la T20, à hauteur de Vero. Son permis de conduire a fait l’objet d’une suspension administrative immédiate.



Grand excès de vitesse sur la T20 à Vero : un automobiliste contrôlé à 156 km/h au lieu de 80
Un important excès de vitesse a été relevé sur la T20, sur la commune de Vero, en direction d’Ajaccio. Les militaires de la brigade motorisée (BMO) d’Ajaccio ont contrôlé un véhicule à 156 km/h sur une portion de route limitée à 80 km/h.
Après application de la marge technique, la vitesse retenue s’établit à 148 km/h, soit 68 km/h au-dessus de la limitation autorisée.
Face à cette infraction, le conducteur a fait l’objet d’une suspension administrative immédiate de son permis de conduire. Il devra également répondre de cet excès de vitesse devant la justice.




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