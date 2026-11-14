Tourisme en Corse : pourquoi l’arrière-saison séduit de plus en plus les voyageurs ?

L’arrière-saison gagne en attractivité
Selon l’Agence du tourisme de la Corse, plus de 1,6 million de passagers ont emprunté les transports aériens et maritimes en septembre et octobre 2025, soit une hausse de 4 % par rapport à 2024 2024 (1). Cette dynamique s’inscrit dans une tendance de fond. L’INSEE relève une hausse de 6,4 % du nombre de nuitées dans les hébergements touristiques marchands en septembre 2025 par rapport à septembre 2024 (2). Pour les visiteurs, l’intérêt est double : le climat reste souvent doux et les températures se prêtent encore aux activités de plein air.
Les escales corses et les itinéraires en Méditerranée
Le littoral est au cœur de cette évolution. L’île dispose de ports assurant des liaisons avec le continent et l’Italie, dont ceux d’Ajaccio, Bastia, Bonifacio, Calvi et L’Île-Rousse. Au-delà de ces liaisons régulières, la découverte de l’île peut également s’organiser autour de plusieurs escales maritimes, notamment lors d’une croisière en Corse.
Pour certains voyageurs, la découverte de la Corse commence d’ailleurs en mer. Vous accostez dans les villes portuaires, rejoignez les centres historiques, appréciez les traditions locales et poursuivez l’exploration à l’intérieur des terres. Le long des côtes, une autre facette de l’île se révèle. Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, la réserve naturelle de Scandola dévoile ses falaises volcaniques et ses criques sauvages. À Piana, des roches orangées sculptées par l’érosion se dressent face à la mer. Au sud, l’archipel des Lavezzi abrite des formations granitiques, des anses rocheuses et des eaux turquoise.
De la côte à l'arrière-pays
Hors haute saison, la fréquentation est plus modérée. À Ajaccio, Bastia, Calvi ou Bonifacio, vous pouvez déambuler dans les centres anciens, visiter les citadelles ou profiter des marchés sans la foule.
La Balagne illustre bien cette période. Entre villages en hauteur, oliveraies et petites routes de montagne, ce territoire se prête à la randonnée, au vélo ou au road-trip, loin de l’effervescence de juillet et août. L'arrière-pays n'est pas en reste. Les sentiers y relient les hameaux isolés au cœur des châtaigneraies.
Les rendez-vous gourmands de l'automne
À cette période, la farine de châtaigne, les miels du maquis et les fromages corses rythment les étals. La Clémentine de Corse IGP (indication géographique protégée) fait son apparition durant la saison, généralement à partir de novembre. L’huile d’olive issue de la nouvelle récolte vient enrichir les saveurs de fin d’année. Ces produits témoignent des savoir-faire locaux.
L'automne est aussi ponctué par les foires et les marchés de proximité. Ces rendez-vous sont l’occasion d’échanger avec les producteurs et les artisans, dans une ambiance souvent plus calme qu’au cœur de l’été. Entre paysages préservés et gastronomie locale, l'arrière-saison invite à apprécier la Corse à votre rythme.
Sources :
(1) Agence du tourisme de la Corse, Bilan touristique 2025, février 2026
https://www.atc.corsica/wp-content/uploads/2026/02/CDT34-BILAN-TOURISTIQUE-2025.pdf
(2) INSEE, « Corse – Premiers résultats de la saison touristique 2025 », décembre 2025
https://www.insee.fr/fr/statistiques/8683931
Selon l’Agence du tourisme de la Corse, plus de 1,6 million de passagers ont emprunté les transports aériens et maritimes en septembre et octobre 2025, soit une hausse de 4 % par rapport à 2024 2024 (1). Cette dynamique s’inscrit dans une tendance de fond. L’INSEE relève une hausse de 6,4 % du nombre de nuitées dans les hébergements touristiques marchands en septembre 2025 par rapport à septembre 2024 (2). Pour les visiteurs, l’intérêt est double : le climat reste souvent doux et les températures se prêtent encore aux activités de plein air.
Les escales corses et les itinéraires en Méditerranée
Le littoral est au cœur de cette évolution. L’île dispose de ports assurant des liaisons avec le continent et l’Italie, dont ceux d’Ajaccio, Bastia, Bonifacio, Calvi et L’Île-Rousse. Au-delà de ces liaisons régulières, la découverte de l’île peut également s’organiser autour de plusieurs escales maritimes, notamment lors d’une croisière en Corse.
Pour certains voyageurs, la découverte de la Corse commence d’ailleurs en mer. Vous accostez dans les villes portuaires, rejoignez les centres historiques, appréciez les traditions locales et poursuivez l’exploration à l’intérieur des terres. Le long des côtes, une autre facette de l’île se révèle. Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, la réserve naturelle de Scandola dévoile ses falaises volcaniques et ses criques sauvages. À Piana, des roches orangées sculptées par l’érosion se dressent face à la mer. Au sud, l’archipel des Lavezzi abrite des formations granitiques, des anses rocheuses et des eaux turquoise.
De la côte à l'arrière-pays
Hors haute saison, la fréquentation est plus modérée. À Ajaccio, Bastia, Calvi ou Bonifacio, vous pouvez déambuler dans les centres anciens, visiter les citadelles ou profiter des marchés sans la foule.
La Balagne illustre bien cette période. Entre villages en hauteur, oliveraies et petites routes de montagne, ce territoire se prête à la randonnée, au vélo ou au road-trip, loin de l’effervescence de juillet et août. L'arrière-pays n'est pas en reste. Les sentiers y relient les hameaux isolés au cœur des châtaigneraies.
Les rendez-vous gourmands de l'automne
À cette période, la farine de châtaigne, les miels du maquis et les fromages corses rythment les étals. La Clémentine de Corse IGP (indication géographique protégée) fait son apparition durant la saison, généralement à partir de novembre. L’huile d’olive issue de la nouvelle récolte vient enrichir les saveurs de fin d’année. Ces produits témoignent des savoir-faire locaux.
L'automne est aussi ponctué par les foires et les marchés de proximité. Ces rendez-vous sont l’occasion d’échanger avec les producteurs et les artisans, dans une ambiance souvent plus calme qu’au cœur de l’été. Entre paysages préservés et gastronomie locale, l'arrière-saison invite à apprécier la Corse à votre rythme.
Sources :
(1) Agence du tourisme de la Corse, Bilan touristique 2025, février 2026
https://www.atc.corsica/wp-content/uploads/2026/02/CDT34-BILAN-TOURISTIQUE-2025.pdf
(2) INSEE, « Corse – Premiers résultats de la saison touristique 2025 », décembre 2025
https://www.insee.fr/fr/statistiques/8683931
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