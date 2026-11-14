ADMR de Corse-du-Sud : la grève suspendue, les syndicats restent vigilants

Le conflit social à l’ADMR de Corse-du-Sud connaît une accalmie. Après une réunion réunissant les représentants de la Collectivité de Corse, de l’Agence régionale de santé (ARS), de l’administrateur ad hoc nommé par le tribunal et des organisations syndicales, l’intersyndicale STC, CGT et FO annonce la suspension temporaire de la grève.

Selon les syndicats, les échanges ont permis de dégager « un constat commun » sur la situation de l’organisme. Un contrôle approfondi de l’ADMR doit prochainement être engagé par la Collectivité de Corse, en partenariat avec l’ARS. Parallèlement, l’administrateur ad hoc doit demander au juge une prolongation de sa mission.



Une suspension sous conditions

L’intersyndicale maintient toutefois sa demande de nomination d’une administration provisoire afin de « rétablir un fonctionnement normal de cet organisme ».

Les syndicats expliquent suspendre leur mouvement pour « assurer la continuité du service auprès des personnes âgées et dépendantes ».

Mais ils préviennent : « Cette suspension n’est en aucun cas un blanc-seing. » L’intersyndicale se réserve ainsi le droit de relancer immédiatement la mobilisation si le contrôle annoncé et la mise sous administration provisoire venaient à tarder.

La grève est donc suspendue, mais le conflit reste ouvert, dans l’attente de mesures concrètes.