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GTA VI : en Corse, les joueurs comptent les jours, les magasins s'inquiètent


Manon Venturi le Samedi 14 Novembre 2026 à 18:28

Attendu depuis des années, Grand Theft Auto VI sortira le 19 novembre prochain. En Corse, certains joueurs préparent déjà leur semaine pour profiter du nouvel opus. Mais derrière l'impatience des fans, cette sortie historique soulève aussi des inquiétudes chez les commerçants spécialisés, confrontés à la montée du téléchargement.



GTA VI : en Corse, les joueurs comptent les jours, les magasins s'inquiètent

Il ne reste plus que quelques jours à patienter. Le 19 novembre, après des années d'attente, les joueurs pourront enfin découvrir Grand Theft Auto VI. Un rendez-vous particulièrement attendu par les amateurs de jeux vidéo, et notamment par certains jeunes Corses qui ont déjà prévu leur emploi du temps en conséquence: "J'ai posé le jeudi et le vendredi pour pouvoir consacrer mon temps à ce jeu", confie Maxime*, âgé d'une vingtaine d'années. Pour lui, pas question de passer à côté de cette sortie. Même impatience chez Antoine*, jeune joueur corse, qui se montre particulièrement enthousiaste après avoir découvert les premières images du jeu: "Vu la bande-annonce, le jeu va être dingue. Les images sont presque réelles", estime-t-il.


Il attend notamment de découvrir les évolutions du jeu, avec de nouveaux défis et davantage de possibilités. Une attente qui se comprend au regard de l'importance de la franchise. Avec ce sixième opus, Rockstar Games promet une nouvelle aventure dans l'univers de Vice City, portée par deux personnages, Jason et Lucia. Le jeu sera disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S


Un engouement qui profite moins aux magasins

Mais si l'impatience est bien présente chez les joueurs, elle ne se traduit pas forcément par une multiplication des réservations en boutique. Chez Espace Media, Thibault Botella constate un phénomène qui prend de l'ampleur : "C'est un engouement qui est partagé avec le problème de la dématérialisation". De plus en plus de joueurs préfèrent acheter leur jeu directement sur les plateformes en ligne, sans passer par un magasin. Les chiffres illustrent cette évolution. Pour GTA V, sorti en 2013, le commerçant se souvient d'environ 1 000 réservations. Pour ce nouvel opus, il en comptabilise autour de 100, à une quinzaine de jours de la sortie: "C'est très peu", reconnaît-il. Une différence importante pour un titre qu'il considère pourtant comme l'une des sorties majeures de ces dernières années.

Autre difficulté: la concurrence sur les prix. L'édition standard est affichée à 79,99 euros et l'édition ultime à 99,99 euros. Mais les grandes enseignes disposent d'accords commerciaux leur permettant de proposer des tarifs particulièrement bas: "On sera obligé de s'aligner un minimum pour ne pas passer pour des voleurs", explique Thibault Botella. Pour les commerces indépendants, les marges deviennent alors très limitées. La particularité de cette sortie renforce encore ses inquiétudes: même dans sa version vendue en boîte, GTA VI ne contiendra pas de disque, mais un code permettant de télécharger le jeu. Un choix qui symbolise, selon lui, la place grandissante du numérique dans le secteur: "Le jeu vidéo tel quel va disparaître, comme les magasins de musique et de vidéo", redoute-t-il. Pour continuer à exister, Espace Media a déjà dû diversifier son activité. Figurines, peluches, accessoires et produits dérivés occupent désormais une place importante dans les rayons. Le commerçant rappelle toutefois que les jeux physiques conservent des avantages: ils peuvent être prêtés, revendus ou échangés, contrairement aux versions téléchargées.


*Les noms des intervenants cités dans cet article ont été modifiés afin de préserver leur anonymat.





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