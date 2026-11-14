Borgo : un incendie ravage une partie d’un hangar de 1 200 m²

Le feu a touché un bâtiment de 1 200 m² situé sur la contre-allée de la zone industrielle de Porettone. Selon les premières informations, environ 600 m², soit la moitié de la superficie du hangar, ont été embrasés.

L’incendie a provoqué un important dégagement de fumée et la toiture du bâtiment a été percée par les flammes.

Un risque de propagation aux bâtiments voisins, ainsi qu’à des véhicules et des bateaux situés à proximité, a été identifié, mais il a pu être écarté.

