Borgo : un incendie ravage une partie d’un hangar de 1 200 m²

Le feu a touché un bâtiment de 1 200 m² situé sur la contre-allée de la zone industrielle de Porettone. Selon les premières informations, environ 600 m², soit la moitié de la superficie du hangar, ont été embrasés.
L’incendie a provoqué un important dégagement de fumée et la toiture du bâtiment a été percée par les flammes.
Un risque de propagation aux bâtiments voisins, ainsi qu’à des véhicules et des bateaux situés à proximité, a été identifié, mais il a pu être écarté.
L’incendie a provoqué un important dégagement de fumée et la toiture du bâtiment a été percée par les flammes.
Un risque de propagation aux bâtiments voisins, ainsi qu’à des véhicules et des bateaux situés à proximité, a été identifié, mais il a pu être écarté.
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