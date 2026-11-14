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Borgo : un incendie ravage une partie d’un hangar de 1 200 m²


La rédaction le Samedi 14 Novembre 2026 à 12:58

Un incendie s’est déclaré ce samedi 14 novembre, vers 11h45, dans un hangar artisanal abritant une activité de négoce de matériaux, sur la commune de Borgo, à proximité du rond-point n°4, indique le SIS de Haute-Corse.



Borgo : un incendie ravage une partie d’un hangar de 1 200 m²
Le feu a touché un bâtiment de 1 200 m² situé sur la contre-allée de la zone industrielle de Porettone. Selon les premières informations, environ 600 m², soit la moitié de la superficie du hangar, ont été embrasés.
L’incendie a provoqué un important dégagement de fumée et la toiture du bâtiment a été percée par les flammes.
Un risque de propagation aux bâtiments voisins, ainsi qu’à des véhicules et des bateaux situés à proximité, a été identifié, mais il a pu être écarté.
 




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