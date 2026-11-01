Après Ajaccio, le futur pôle foncier de Corse s’invite au conseil municipal de Bastia

Si le projet du pôle foncier de Corse, annoncé par le ministre de la Justice Gérald Darmanin en 2025, n’a pas encore vu le jour, le débat autour de l’endroit où il se situera se prépare déjà. Cette juridiction, qui aura la lourde tâche de s’occuper du désordre foncier qui règne en Corse en traitant des affaires de successions, de titres de propriété ou encore des biens sans maître, semble se retrouver au cœur d’un conflit de territoire.



Ce jeudi 12 novembre, devant son conseil municipal, Gilles Simeoni, le maire de Bastia, a plaidé en faveur de sa ville. Toutefois, l’édile bastiais n’est pas allé aussi loin que son homologue ajaccien, Stéphane Sbraggia, qui a fait voter début octobre une motion par son conseil. L’ancien président de l’exécutif de Corse s’est limité à une simple réflexion durant son propos liminaire : « Je ne souhaite pas alimenter des logiques de rivalité entre Bastia et Ajaccio. Entre les deux principales villes de Corse, sur fond de désaccord politique entre les deux majorités. » a-t-il précisé, en arguant ne pas avoir voulu « réagir à chaud, ni saisir le conseil municipal » à la suite de la motion ajaccienne.



Si le maire de Bastia a longuement salué le travail qui a été entrepris par les avocats ou encore les notaires de l’ensemble de l’île, il a tenu à préciser que « cette idée de pôle foncier a été portée avec d’autres au bénéfice de la Corse tout entière. Il faudrait faire des choix d’implantation en veillant à l’équilibre territorial. En recueillant l’avis des praticiens concernés ».



Si la ville d’Ajaccio a mis en avant que la majorité des contentieux que pourrait traiter le pôle foncier se trouverait en Corse-du-Sud, Gilles Simeoni a évoqué de son côté : « la répartition historique des compétences, toutes les juridictions du premier degré, siège de la chambre régionale des comptes, cour d’appel, tribunal administratif. Il y a une logique. »

C’est donc la ville de Bastia, siège des institutions judiciaires, que met dans la balance le maire de la ville, qui a expliqué ne pas vouloir entrer « dans une course à l’échalote, mais Bastia fera acte de candidature, s’il faut se positionner ». En se réservant la possibilité de une motion pour appuyer la candidature. Mais avant, a-t-il rappelé : « Battons-nous pour que le pôle voie le jour. Et après, nous aurons des discussions apaisées pour son implantation. »

