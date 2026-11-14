Bastia parmi les aéroports les plus ponctuels de France, Figari bon dernier

Si Bastia s’illustre par ses bons résultats, Figari est bon dernier. Dans un classement consacré à la ponctualité des aéroports français publié ce 23 octobre dernier, AirHelp fait apparaître d'importantes disparités entre les plateformes aéroportuaires insulaires. Pour ce faire l'entreprise spécialisée dans la défense des droits des passagers aériens s'est penchée sur plus de 156 000 vols effectués entre juillet et septembre 2026, dont près d'un tiers ont connu une perturbation.



Et c'est Bastia-Poretta qui s'en sort le mieux sur le plan de la ponctualité. Avec 73,6 % de vols partis à l'heure, l'aéroport corse se classe troisième au niveau national. « Nantes Atlantique s'impose en tête, avec 76,3 % de vols à l'heure. Toulouse-Blagnac (73,9 %) et Bastia-Poretta (73,6 %) complètent le podium », indique AirHelp. Derrière suivent Bâle-Mulhouse avec 71,5 %, Bordeaux-Mérignac avec 71,3 %, Biarritz avec 70,7 % et Lyon-Saint-Exupéry avec 70,4 %.



L’aéroport Napoléon Bonaparte se situe de son côté au milieu du classement avec 68,9 % de vols partis à l'heure. « Ajaccio et Paris-Beauvais (68,8 %) clôturent le groupe des aéroports dont plus de deux vols sur trois sont partis à l'heure », précise AirHelp en notant que la plateforme ajaccienne se place ainsi juste derrière Paris-Charles-de-Gaulle, qui affiche un taux de ponctualité de 69,7 %.



La situation est en revanche bien différente à Figari. L'aéroport du Sud Corse occupe la dernière place des onze plateformes retenues dans l'étude, et « décroche nettement du reste du classement. « À peine 55,6 % de vols à l'heure, contre 44,4 % de vols perturbés, dont 14,5 % retardés de plus d'une heure », relève AirHelp.



De façon générale, les perturbations ont été nombreuses partout en France au cours de ce troisième trimestre. « Entre juillet et septembre 2026, plus de trois vols sur dix au départ d'un aéroport français ont subi un retard ou une annulation », constate AirHelp, en précisant qu’au total, 31,5 % des plus de 156 000 vols analysés ont été concernés. « Plus de 49 000 vols ont été perturbés : plus de 46 000 ont décollé avec au moins 15 minutes de retard et près de 3 000 ont été purement et simplement annulés », détaille l'entreprise. Et les retards ont parfois été importants puisque « près de 11 500 vols ont accusé une heure de retard ou plus, soit 7 % du total ». Plus de 3 000 ont enregistré au moins deux heures de retard et plus de 1 300 au moins trois heures.



Selon AirHelp, environ 3 000 de ces vols pourraient ouvrir droit à une indemnisation. « En termes de passagers, on parle de près de 600 000 voyageurs susceptibles de prétendre à une indemnisation », estime l'entreprise.



À noter que pour établir ce classement, AirHelp a retenu uniquement les aéroports comptabilisant plus de 400 départs mensuels pour lesquels les données étaient disponibles, soit plus de 1 200 sur le trimestre. Onze aéroports français remplissent ces critères. Un vol est considéré comme ponctuel lorsqu'il n'a pas été annulé et qu'il a décollé avec moins de quinze minutes de retard.