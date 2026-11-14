Porticcio poursuit la transformation de son centre-ville avec un nouvel aménagement à 2 millions d’euros

Quatorze ans après les premiers travaux, l’aménagement de la traversée de Porticcio va se poursuivre. Paul Bozzi, maire de Grosseto-Prugna, et Jean-Félix Acquaviva, conseiller exécutif de Corse en charge des transports et des infrastructures routières, ont signé le 29 octobre dernier une nouvelle convention de financement et d’entretien destinée à poursuivre la transformation du centre-ville.



Inscrite au Plan pluriannuel d’investissement 2026-2030 de la Collectivité de Corse, l’opération vient prolonger les aménagements engagés dès 2012. Sur environ 250 mètres de l’ex-RD 55, le projet prévoit notamment le réaménagement et le prolongement de la contre-allée, mais aussi la création de places de stationnement gratuites, de pistes cyclables, de cheminements piétons sécurisés et de nouveaux espaces paysagers.



Pour la municipalité, cette nouvelle étape doit permettre « d’améliorer la circulation, de sécuriser les déplacements et de rendre le centre de Porticcio plus accessible et agréable à vivre ». Mais l'opération comporte également un important volet consacré à la prévention des inondations. Un bassin de compensation d'une capacité de 12 600 m³ doit ainsi être réalisé afin de mieux prendre en compte les risques liés aux crues dans ce secteur.



Au total, le coût prévisionnel des travaux s'élève à près de 2 millions d'euros hors taxes. La Collectivité de Corse en assurera près de 74 % du financement, le reste étant pris en charge par la commune de Grosseto-Prugna.

