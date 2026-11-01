Alexandre-Guillaume Tollinchi quitte l’opposition municipale à Ajaccio

Alexandre-Guillaume Tollinchi quitte l’opposition municipale ajaccienne au sein du groupe « Gagner Pour Ajaccio ». Lors du conseil municipal de jeudi, l’élu a annoncé qu’il siégerait désormais comme conseiller non-inscrit, au terme d’une « réflexion politique sincère ». Il présente ce choix comme une volonté de dépasser la logique d’opposition pour privilégier les projets et le travail en commun. Dans son allocution, l’élu a estimé que les Ajacciens attendaient des élus « du travail, des projets, des réalisations concrètes », plutôt que « les querelles de personnes » ou une critique systématique. « L’opposition n’a de sens, à mes yeux, que lorsqu’elle demeure une force de proposition, et non lorsqu’elle devient une posture ou une fin en soi », a-t-il déclaré.



Il explique notamment sa décision par le dialogue noué avec le maire, Stéphane Sbraggia. Selon lui, plusieurs de ses observations ont été entendues et ont reçu des suites, notamment en matière de rénovation du logement social. Il a salué la disponibilité du maire et sa volonté de rechercher des convergences au-delà des appartenances politiques. Alexandre-Guillaume Tollinchi résume sa démarche comme « le choix de la liberté, de la responsabilité et d’une démarche constructive ». « Le temps des postures doit céder la place à celui de l’action », écrit-il, en affirmant que sa « seule boussole » reste « l’intérêt d’Ajaccio, de ses habitants et de son avenir ».



L’élu a toutefois tenu à préciser qu’il ne reniait pas ses convictions. Depuis près de vingt ans, il défend, selon ses mots, une « droite corsiste, républicaine », attachée à l’identité corse et à l’appartenance à la République, et opposée aux extrémismes. « Je ne change ni de convictions, ni de fidélités », a-t-il insisté devant le conseil. Son départ de l’opposition ne signifie pas qu’il intègre la majorité : il dit vouloir rester libre de ses positions et juger chaque proposition selon son mérite.



Alexandre-Guillaume Tollinchi a également adressé une « main tendue » à François Filoni, avec lequel il avait partagé un engagement électoral, malgré leurs appréciations désormais divergentes. Son départ met fin au groupe « Gagner pour Ajaccio », qu’il formait avec François Filoni et Stéphanie Cuttoli-Bonnechère. Le règlement intérieur exigeant au moins trois élus pour constituer un groupe, celui-ci est dissous.





