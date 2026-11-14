Coupe de France - Le FC Balagne trop tendre pour Montpellier (0-5)

Stade Jacques-Ambrogi, FC Balagne : 0 Montpellier HSC : 5 (0-1)

Buts pour le FC Balagne: ; Pour Montpellier : Diarra (3e et 54e), Mukiele (62e et 76e), Hatchi ( (86e)

Arbitre : Ahmed Taleb



FC Balagne

Guerin (g) - De Bessa, Chevalier, Brunet - Ramet, Siby, Duterte, Pollet, Imamali - Vallon - Fernandez.



Montpellier HSC

Dzodic (g) - El Hannach, Laporte, Mouanga, Zouaoui - Tardieu, Everson - Pays, Vidal-Cartoux, Mukiele - Diarra





Tout est allé très vite en ce début d'après-midi au stade Jacques-Ambrogi, où, pour le compte du 7e tour de la Coupe de France, le FC Balagne se mesurait à Montpellier, pensionnaire de Ligue 2.

On jouait, en effet, depuis à peine trois minutes lorsque les joueurs de Zoumana Camara trouvaient déjà le chemin des filets balanins. Vidal-Cartoux, en accélérant dans le dos de la défense, se retrouvait face au gardien. Guérin remportait certes son face-à-face, mais Diarra récupérait le ballon et marquait dans le but vide…

La réplique locale venait sous la forme d'une reprise de la tête de Brunet qui, à la réception d'un coup franc, plaçait le ballon au ras du poteau de Dzodic.

Ramet, pour le FC Balagne, avait lui aussi l'occasion d'inquiéter les Montpelliérains, mais à la pause, les visiteurs viraient logiquement en tête, même si, avec ses deux belles occasions, le pensionnaire de National 2 avait bien tenu tête à son adversaire.





Mais la seconde période démarrait comme la première, avec le même buteur : Diarra, en l'occurrence, qui, servi par El Hannach, crucifiait Guérin, lequel avait anticipé un centre (54e).

Montpellier enfonçait le clou peu après l'heure de jeu lorsque Pays décalait Vidal-Cartoux à droite de la surface. Ce dernier centrait directement pour Mukiele qui, seul au deuxième poteau, poussait le ballon au fond des filets.

À 3-0, malgré les efforts déployés et l'énergie qui avait été la sienne, la messe semblait dite pour le FC Balagne. Des Balanins qui encaissaient un quatrième (Mukiele), puis un cinquième but (Hatchi), à un quart d'heure de la fin du match et à la 86e minute, scellant ainsi la qualification logique de Montpellier.



---

L'AS Furiani-Agliani, dernier représentant corse affronte ce dimanche ASP Neslois